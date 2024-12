Palma de Mallorca begrüßt den 22. Dezember 2024 mit einer mäßigen Bewölkung und erfreulich milden Temperaturen für die Wintersaison. Die Landeshauptstadt der Balearen zeigt, warum sie nicht nur ein Sommerziel ist! Sowohl Einheimische als auch Besucher können einen Tag mit angenehmen Temperaturen erleben.

Temperaturprognose

Mit einer minimalen Temperatur von 9.29ºC und einer maximalen von 15.94ºC, bleibt es durchweg mild. Frühstück bei angenehmen 9.61ºC lässt den Tag gut beginnen. Tagsüber können wir uns auf maximal 15.18ºC freuen. Der Nachmittag bleibt konstant mit 14.66ºC und selbst die Nacht fällt kaum ab und bleibt bei milden 14.32ºC.

Gefühlte Temperaturen

Beim genauen Hinschauen zeigen die gefühlten Temperaturen ein ähnliches Bild. Frühaufsteher fühlen etwa 8.47ºC, während das Thermometer tagsüber auf gefühlte 14.4ºC steigt. Der Nachmittag wird sich mit 14.01ºC leicht kühler anfühlen, bevor die Nacht mit 13.5ºC ausklingt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1027 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 63%. Ziehen Sie also vielleicht in Betracht, einen Schirm mitzunehmen, obwohl die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt. In Bezug auf den Wind, er wird mit 14.53m/s wehen, und aus einer Richtung von 300º kommen. Seien Sie auf Böen von bis zu 24.16m/s vorbereitet - ein Tag, um den Hut zu Hause zu lassen!

Zum Abschluss: Der Tag verspricht, mit einer Wolkenbedeckung von 37%, überwiegend klar zu sein. Genießen Sie also diesen wunderbaren Dezembertag in Palma de Mallorca!