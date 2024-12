Wenn Sie Ihr Haus am 22. Dezember 2024 in Alcúdia, der beliebten Gemeinde Mallorcas, verlassen, werden Sie auf einen Tag mit mäßiger Bewölkung und angenehm milden Temperaturen stoßen. Unser Wetterbericht zeigt, dass die minimale Temperatur am Tag bei 10,46ºC und die maximale bei 16,34ºC liegen wird. Trotz der Tatsache, dass der Winter in vollem Gange ist, sollten die Bewohner und Besucher von Alcúdia erwarten, dass das Wetter allen Aktivitäten im Freien zuträglich ist.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Der Morgen in Alcúdia startet mild, mit erwarteten 10,81ºC. Wenn die Sonne ihre volle Höhe erreicht, wird die Temperatur auf ein angenehmes Tagesmaximum von 15,36ºC klettern. Am Nachmittag bleibt das Thermometer stabil und zeigt 15,55ºC, bevor es in der Nacht auf 14,82ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen

Fühlt sich das Wetter tatsächlich so an, wie die Temperaturen vermuten lassen? Nun, das hängt davon ab, wie der Körper die Umgebungstemperatur wahrnimmt. An diesem Tag wird das thermische Gefühl am Morgen bei 9,93ºC liegen, tagsüber bei 14,62ºC, nachmittags bei 14,83ºC und nachts bei 13,98ºC. Damit bleibt das Wetter das ganze Tages über relativ konstant und angenehm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterverhältnisse in Alcúdia werden ergänzt durch einen atmosphärischen Druck von 1025 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 64%. Viel Wind gibt es diesen Winter in Alcúdia nicht. Wir erwarten Windgeschwindigkeiten von 16,65m/s und Böen von 23,3m/s in Richtung 297º. Die Wolkendecke bleibt bei 35%, ohne Regenprognosen, was unseren mäßig bewölkten Tag bestätigt.

Gesamteinschätzung: Es erwarten Sie ein malerisches Wetterbild mit mäßiger Bewölkung und angenehmen Temperaturen, ideal für Aktivitäten im Freien oder um einfach nur die Schönheit Alcúdias zu genießen. Ziehen Sie sich also warm an und genießen Sie den Tag!