Im schönen Santanyí auf der Insel Mallorca erwartet uns am 22. Dezember 2024 ein Tag mit klarem Himmel und angenehmer Temperatur. Die wohlige Wintersonne taucht die Küstenstadt in ein angenehmes Licht und bietet ideale Bedingungen für lange Strandspaziergänge. Die Insel zeigt sich mal wieder von ihrer schönsten Seite.

Temperatur: Von mild bis frisch

Nach einem morgendlichen Wachkuss von 11,88ºC steigt die Temperatur auf angenehme 15,4ºC am frühen Tag an. Im weiteren Verlauf des Nachmittags stabilisiert sich das Thermometer auf 14,54ºC bevor es in der Nacht auf wohlig warme 14,83ºC ansteigt. Die minimale Temperatur beträgt dabei 10,74ºC und die maximale 15,87ºC. Ein Tag mit eher milden Temperaturen erwartet uns.

Gefühlte Temperaturen: Kein großer Unterschied zum Wetterthermometer

Mit bisschen Glück könnten die gefühlten Temperaturen noch etwas darüber liegen. Morgens könnten es 11,13ºC sein, tagsüber sogar 14,59ºC. Für den Nachmittag und den Abend prognostizieren wir gefühlte Temperaturen von 13,88ºC bzw. 14,01ºC. Der Unterschied zwischen der tatsächlichen und der gefühlten Temperatur bleibt also eher gering.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frische Brise inklusive

Der Atmosphärendruck misst stolze 1026 hPa. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 61% ist die Luft auf der Insel eher trocken. Eine frische Brise mit 13,09m/s aus Richtung 298º und Böen von bis zu 22,81m/s sorgt für angenehme Abkühlung und lässt die Temperaturen nicht zu hoch steigen. Zudem freuen wir uns über eine geringe Wolkendecke von lediglich 5%. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt praktisch null.

Machen Sie sich auf einen herrlichen Tag in Santanyí gefasst. Genießen Sie die klaren Himmel, die milde Temperaturen und die abwechslungsreiche Natur in vollen Zügen. So schön kann Winter auf Mallorca sein!