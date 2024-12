Bereiten Sie sich auf einen mäßig bewölkten Tag in Santa Ponsa vor, während wir uns weiter in die Wintermonate bewegen. Die Temperaturen bewegen sich an diesem Tag im moderaten Bereich, mit der geringsten Regenwahrscheinlichkeit. Machen Sie sich also bereit, den Tag draußen in der lebhaften Inselatmosphäre zu genießen.

Moderate Wintertemperaturen in Santa Ponsa Wir erwarten dass sich das Thermometer durchgehend im zweistelligen Bereich bewegt, mit einer minimal erwarteten Temperatur von 11.84ºC und einer maximalen Temperatur von 16.4ºC. Wir beginnen den Tag mit milden 12.42ºC am Morgen, die sich im Laufe des Tages auf 15.25ºC erwärmen und in ähnlicher Dimension bis 15.1ºC am Nachmittag und schließlich 15.12ºC in der Nacht halten. Gefühlte Temperaturen im Bereich des Angenehmen Was die gefühlten Temperaturen betrifft, so liegt das Thermometer nahe an den realen Werten. Morgens werden wir mit leicht kühlen 11.62ºC starten, die sich tagsüber auf 14.5ºC erhöhen und sich nachmittags mit 14.47ºC und nachts mit 14.44ºC halten. Daher empfehlen wir, eine leichte Jacke mitzunehmen, um den Tag angenehm zu verbringen. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Es gibt einige Dinge, die Sie bezüglich Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit berücksichtigen sollten. Mit einem Atmosphärendruck von 1027 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 64% herrscht ein recht komfortables Klima. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 16.33m/s aus 299º Richtung und kann in Böen bis zu 25.21m/s erreichen. Beachten Sie, dass bei diesen Windgeschwindigkeiten die gefühlte Temperatur etwas kühler sein kann. Die Wolkendecke liegt bei 30%, womit ein Großteil des Tages sonnig sein wird und die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt. Fassen wir also zusammen: Es wird ein mäßig bewölkter, aber überwiegend sonniger Tag in Santa Ponsa sein, mit angenehmen Temperaturen, moderatem Wind und minimaler Regenwahrscheinlichkeit. Genießen Sie den Tag!