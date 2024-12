Wir begrüßen Sie zu unserem heutigen Bericht über das Wetter in Cala Rajada, eine charmante Vorhersage, die uns ein paar Wolken und erfreulich milde Temperaturen verspricht. Am 22. Dezember erwartet uns in diesem idyllischen mallorquinischen Paradies ein Tag, der von einer lockeren Wolkendecke mit nur 13% bedeckt und einer nullprozentigen Regenwahrscheinlichkeit geprägt ist. Hier weiter die detailliertere Vorhersage.

Temperaturen: Von mild bis angenehm warm

Die Temperaturen am 22. Dezember in Cala Rajada spielen im gesamten Verlauf des Tages eine schöne Melodie. Sie starten am Morgen bei 10.27ºC, steigen über den Tag auf 14.25ºC und erreichen ihren Höhepunkt am Nachmittag bei 14.8ºC. In der Nacht bleibt es angenehm mild mit 14.94ºC. Das ist für einen Dezember durchaus angenehm und bietet den perfekten Ausgleich zum winterlichen Schneegestöber, das andere Teile Europas erleben.

Gefühlte Temperaturen: Keine großen Unterschiede

Unsere Haut wird die Temperaturen in Cala Rajada am besagten Tag kaum anders wahrnehmen als die tatsächlichen Werte. Am Morgen fühlt sich die Temperatur bei 9.21ºC etwas kühler an, steigt aber tagsüber auf 13.43ºC und am Nachmittag leicht auf 14.09ºC. Nachts sinkt sie minimal auf 14.16ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Keine großen Überraschungen

Der atmosphärische Druck hält sich bei einem stabilen Wert von 1025 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei relativ trockenen 65%. Der Wind entscheidet sich, ein bisschen für Abwechslung zu sorgen und weht mit 15.74m/s aus Richtung 295º. Er gönnt sich ab und zu auch eine kleine, aber zackige Böe von 22.22m/s. Also halten Sie Ihren Hut fest, wenn Sie einen Spaziergang am Strand oder durch die felsige Landschaft machen.

Alles in allem steht uns ein ziemlich angenehmer Tag auf Mallorca bevor. Obwohl der Winter offiziell eingetroffen ist, lassen die milden Temperaturen und der lockere wolkenbedeckte Himmel uns ein bisschen von der Frühlingssonne träumen. Also packen Sie Ihre Sonnenbrille ein und genießen Sie diesen herrlichen Tag in Cala Rajada.