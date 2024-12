Am 24. Dezember, ein bedeutender Tag im Kalender vieler, wird Palma de Mallorca voraussichtlich ein milde winterliches Wetter mit einigen, wenigen Wolken erleben. Lassen Sie uns tiefer in die Details eintauchen und sehen, was die Wetterexperten für diesen besonderen Tag in der Hauptstadt der Sonneninsel vorhersagen.

Temperaturen: Ein kühler, aber angenehmer Tag Die Temperaturen in Palma de Mallorca werden am 24. Dezember ziemlich mild sein. Eine minimale Temperatur von 8.65ºC wird erwartet und soll bis auf eine gemütliche Maximaltemperatur von 13.82ºC ansteigen. Der Morgen wird mit 8.8ºC beginnen und später im Laufe des Tages auf bis zu 13.73ºC steigen. Am Nachmittag können Sie mit angenehmen 11.47ºC rechnen, wobei die Temperatur am Abend auf 10.34ºC sinkt. Gefühlte Temperaturen: Mild trotz Winter Wie wohl fühlen sich diese Temperaturen an? Nun, das thermische Gefühl - oder wie die Temperatur tatsächlich wahrgenommen wird - wird im Durchschnitt etwas kühler sein als die tatsächliche Temperatur. Morgens wird es sich wie 7.4ºC anfühlen, tagsüber wie 12.59ºC, nachmittags wie 10.68ºC und am Abend wie 9.68ºC. Trotz der niedrigeren gefühlten Temperaturen, rechnen wir immer noch mit einem schönen, winterlichen Tag. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ideale Bedingungen Apropos winterlicher Tag, lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die anderen meteorologischen Bedingungen werfen. Der atmosphärische Druck an diesem Tag wird stabil bei 1024 hPa liegen. Zudem wird erwartet, dass die Luftfeuchtigkeit bei etwa 55% liegt, was für ein angenehmes Klima sorgt. Ein leichter Wind wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 6.03m/s aus der Richtung von 325º wehen. Es wird auch mit Windböen von 7.45m/s gerechnet, daher ist es empfehlenswert, Ihr Haar festzubinden oder eine Kappe zu tragen, wenn Sie eine Weihnachtswanderung planen. Die Wolkendecke wird gering sein, bei lediglich 11% der Himmel wird von Wolken bedeckt. Zudem besteht keinerlei Regenwahrscheinlichkeit, was einen gemütlichen Weihnachtstag im Freien ermöglicht. Vergessen Sie nicht, sich warm zu kleiden und genießen Sie den Tag!