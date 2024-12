Bei der Planung Ihrer Weihnachtsfeierlichkeiten in Sóller dürfen Sie sich auf einen Tag mit nur wenigen Wolken freuen. Lassen Sie sich von den milden Temperaturen und der leichten Brise, die das Festtagsgefühl unterstreicht, verzaubern. Wenn Sie früh aufwachen, sollten Sie ein wenig Frische erwarten, aber der Tag wird wahrscheinlich mild und angenehmen verlaufen.

Morgendliche Kälte und milde Tages-Temperaturen

Es ist ratsam, sich morgens warm zu kleiden, denn die Temperatur wird voraussichtlich 7,94°C betragen. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft jedoch auf angenehme 12,27°C. Am Nachmittag und in der Nacht fällt die Temperatur auf zirka 10,23°C bzw. 10,5°C. Also ziehen Sie Ihre Winterjacke an und genießen die frische, belebende Luft.

Gefühlte Temperaturen am Festtag

Das Thermometer zeigt nicht immer die tatsächlich gefühlte Temperatur an. Morgens fühlt es sich mit 7,33°C etwas kühler an als die tatsächlichen Werte. Tagsüber und nachmittags steigen die Werte auf 11,15°C bzw. 9,53°C, während es sich nachts mit 9,90°C etwas kühler anfühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck macht sich mit 1024 hPa bemerkbar. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei ungefähr 61%, was für eine angenehme Frische sorgt. Der Wind weht mit 4,46 m/s aus Richtung 317º und kommt gelegentlich mit Böen von 5,67 m/s daher. Es lohnt sich also, sich warm einzupacken, aber bedenken Sie, dass die Wolkendecke nur 22% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit 0% ist. Genießen Sie also die weihnachtliche Atmosphäre des schönen Sóllers!

Im Großen und Ganzen verspricht der Heilige Abend 2024 in Sóller mildes Wetter mit nur wenigen Wolken, leichter Brise und angenehmen Temperaturen. Genießen Sie die weihnachtliche Atmosphäre und planen Sie im Freien, um das Beste aus diesem besonderen Tag zu machen. Gehen Sie aus, atmen Sie die frische Luft ein und lassen Sie das friedliche Wetter Ihre Seele erfüllen. Sóller erwartet Sie mit offenen Armen!