Das Wetter in Alcúdia präsentiert sich am heiligen Abend, den 24. Dezember 2024, als ein wahres Fest für alle Sonnenliebhaber. Mit einem klaren Himmel, milden Temperaturen und einer angenehmen Brise verspricht der Tag, die perfekte Atmosphäre für alle Weihnachtsaktivitäten im Freien zu kreieren. Trotz seiner Winterzeit verwöhnt uns Mallorca mit angenehmen Temperaturen und niedriger Regenwahrscheinlichkeit.

Überblick über die erwarteten Temperaturen

Für den besagten Tag wird im charmanten Alcúdia eine minimale Temperatur von 9.86ºC und eine maximale Temperatur von 14.8ºC erwartet. In den frühen Morgenstunden werden rund 10.03ºC erwartet, während die Temperatur tagsüber auf etwa 14.32ºC ansteigt. Am Nachmittag sinkt sie leicht auf 12.55ºC, und in der Nacht hält sie sich stabil bei ungefähr 11.77ºC.

Gefühlte Temperatur: ein entscheidender Faktor

Neben der tatsächlichen Temperatur spielt auch die gefühlte Temperatur eine entscheidende Rolle für unseren Komfort. Morgens werden Sie sich auf eine gefühlte Temperatur von 8.84ºC einstellen müssen, während sie tagsüber bei etwa 13.22ºC liegen wird. Am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur auf 11.82ºC, während sie sich nachts bei 10.96ºC stabilisiert.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: entscheidende Einflüsse auf das Wetter

Beobachten wir die weiteren Wetterfaktoren, so ist ein Atmosphärendruck von 1023 hPa zu verzeichnen. Die Luftfeuchtigkeit wird rund 54% betragen, was für ein angenehmes Klima sorgt. Was den Wind betrifft, kunftig der Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.9m/s aus einer Richtung von etwa 287º und kann mit Böen von bis zu 5.78m/s aufkommen, die für eine erfrischende Brise sorgen. Die Wolkendecke ist sehr gering, nur etwa 5%, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, was uns einen klaren Himmel und strahlenden Sonnenschein verspricht.

Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass wir in Alcúdia, Mallorca, einen wunderbaren Heiligen Abend mit mildem und sonnigem Wetter erwarten können. Genießen Sie die festliche Stimmung unter dem strahlend blauen Himmel von Alcúdia!