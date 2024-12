Es weihnachtet sehr in Port d'Andratx, und das Wetter auf Mallorca zeigt sich von seiner besten Seite. Lassen Sie uns einen Blick auf die Wettervorhersage für den 24. Dezember 2024 werfen. Die Insel lockt mit angenehmen Temperaturen, wenigen Wolken und leichten Winden, die die Weihnachtsstimmung unterstreichen.

Feste Temperaturen trotz Winter

Das Thermometer wird auf der Insel durchwegs angenehme Temperaturen anzeigen. Die Mindesttemperatur beträgt 12,84ºC und die maximale Temperatur reicht bis 14,54ºC. Im Detail erwarten wir morgens um die 12,94ºC, tagsüber um die 13,86ºC, am Nachmittag etwa 14,14ºC und in der Nacht schließlich 14,27ºC.

Gefühlte Temperaturen trotz frischem Wind

Der frische Wind auf Mallorca macht sich bemerkbar und lässt die Temperaturen etwas kühler wirken als sie tatsächlich sind. Deswegen sprechen wir auch von der gefühlten Temperatur. Am Morgen fühlt es sich an wie 11,91ºC, tagsüber wie 12,95ºC, nachmittags wie 13,39ºC und in der Nacht wie 13,63ºC.

Lokale Wetterbedingungen: Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bezüglich der allgemeinen Wetterbedingungen sprechen wir von einem stabilen atmosphärischen Druck von 1024 hPa. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 63%. Der Wind kommt aus Richtung 311º und erreicht eine Geschwindigkeit von 9,22m/s, mit kräftigeren Böen von bis zu 10,32m/s. Eine leichte Bewölkung ist vorhanden, die Wolkendecke beträgt 13%, aber zur Freude aller sind keine Regenschauer in Sicht: Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0

Alles in allem ist es ein idealer Dezembertag in Port d'Andratx. Also packen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke ein, zünden Sie die Kerzen am Weihnachtsbaum an und genießen Sie das angenehme Weihnachtswetter im Herzen Mallorcas. Frohe Weihnachten!