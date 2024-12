Der idyllische Ort Santanyí auf Mallorca erwartet am 24. Dezember 2024 einen Tag mit klarem Himmel und frischen Temperaturen. Die mallorquinische Großbausteinordnung ist bekannt für ihr angenehmes Klima und am Heiligabend wird es nicht anders sein. Trotz einiger Winterkälte verspricht der Tag, sich durch milde Temperaturen und einen klaren Himmel auszuzeichnen.

Temperaturen: Milder Wintertag in Santanyí

Denken Sie daran, sich warm anzuziehen, wenn Sie früh am Morgen hinausgehen, da die erwartete Temperatur bei etwa 9,5ºC liegt. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur jedoch leicht an und erreicht ihren Höhepunkt bei 13,13ºC. Am Nachmittag sinkt sie leicht auf 12,19ºC und bei Einbruch der Dunkelheit auf 10,77ºC. Die Minimum- und Maximumwerte für den Tag liegen zwischen 8,71ºC und 14,41ºC, ein recht milder Bereich für einen Dezembertag.

Gefühlte Temperaturen: Angenehme Kühle unter dem klaren Himmel

Die gefühlten Temperaturen, also die Wahrnehmung der Lufttemperatur in Bezug auf die menschliche Haut und den menschlichen Körper, liegt morgens bei etwa 7,31ºC und steigt im Tagesverlauf auf 11,86ºC an. Am Nachmittag spüren Sie eine leichte Abkühlung mit gefühlten 11,27ºC und in der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur auf 9,81ºC. Bereiten Sie sich also auf einen Tag mit angenehmer Kühle vor, auch wenn der Himmel klar bleibt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windböen: Ideales Segelwetter

Der atmosphärische Druck wird bei etwa 1024 hPa liegen, ein recht durchschnittlicher Wert für diese Jahreszeit. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 52%, was einen recht trockenen Tag verspricht. Begeisterte Segler können sich freuen, denn der Wind weht mit durchschnittlich 4,67m/s aus einer Richtung von 287º und es werden sogar Böen von bis zu 5,91m/s erwartet. Trotz dieser Windgeschwindigkeiten ist die Wolkendecke nur zu 8% bedeckt und die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt bei null.

Egal, ob Sie Weihnachtsbesorgungen machen oder einfach nur die wunderbare Landschaft von Santanyí genießen möchten - der Heiligabend 2024 verspricht, ein großartiger Tag zu werden.