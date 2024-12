Ein gemütlicher Heiliger Abend ist in Cala Rajada vorprogrammiert: Der 24. Dezember bringt den Einwohnern und Gästen dieses malerischen Küstenortes auf Mallorca eher gemäßigtes Wetter mit leichtem Regen. Temperaturen bewegen sich im milden Bereich, und der Wind weht mit moderater Stärke. Ein idealer Tag, um sich im Kreise der Lieben mit einer heißen Tasse Kakao aufzuwärmen. Jetzt präzisieren wir auf alle wichtigen Details.

Übersicht der Temperaturen

Die Temperaturen bleiben über den Tag hinweg recht konstant in Cala Rajada. Beginnen werden wir den Tag mit erfrischenden 10.03ºC am Morgen. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf zufriedenstellende 13.93ºC und bleibt am Nachmittag mit etwas abgekühlten 13.34ºC relativ stabil. In der Nacht wird es mit 12.72ºC etwas kühler. Die Mindesttemperatur beträgt 9.57ºC, während die maximale 14.77ºC erreichen wird.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, die die Auswirkungen von Wind und Luftfeuchtigkeit berücksichtigen, weichen etwas von den tatsächlichen Werten ab. Der Morgen beginnt mit einer gefühlten Temperatur von 8.81ºC. Am Tag wird das Thermometer eine gefühlte Temperatur von 12.79ºC anzeigen, während der Spätnachmittag mit 12.56ºC kaum Unterschied zeigt. In der Nacht wird es sich bei 12.16ºC anfühlen, als ob wir kurz vor dem Einfrieren wären.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt an diesem Tag 1023 hPa mit einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 54%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.19m/s aus einer Richtung von 326º und kann in Böen sogar 8.35m/s erreichen. Während der Himmel nur zu 8% bedeckt ist, liegt die Wahrscheinlichkeit für Regen bei 65%. Bereiten Sie sich also auf einen leicht regnerischen Tag vor.

Zusammenfassend, Cala Rajada bietet am diesem 24. Dezember ein eher entspanntes Wetter - nicht zu kalt, aber auch nicht übermäßig warm. Ideal, um drinnen zu bleiben, die Gesellschaft der Familie zu genießen und sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest vorzubereiten.