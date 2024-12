Eine nicht allzu weiße Weihnacht bahnt sich an in Palma, dem pulsierenden Herzen von Mallorca. Am 25. Dezember 2024 erwartet uns auf der idyllischen Insel ein mäßig bewölkter Himmel, mit Temperaturen, die in der kühleren Jahreszeit für Inselbewohner und Urlauber gleichermaßen angenehm sind. Die Wolkendecke beträgt 48%, was für ein angenehmes, teils sonniges und teils bewölktes Weihnachtsfest sorgt. Die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt bei null, sodass man den Tag unter freiem Himmel genießen kann.

Die präzisen Temperaturen Die Temperaturen an diesem Weihnachtstag pendeln zwischen milden 8,82ºC und angenehmen 14,82ºC. Am Morgen begrüßt uns ein erfrischendes 10,33ºC, während es am Tag auf bis zu 13,7ºC ansteigt. Am Nachmittag kühlt es wieder leicht auf 10,19ºC ab und die Nacht empfängt uns mit 8,83ºC. Damit bietet der Tag eine sanfte Spanne an Temperaturen, die typisch für die Insel in dieser Jahreszeit sind. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich leicht von den tatsächlichen Temperaturen. Morgens fühlen wir eine Temperatur von ca. 9,72ºC, die am Tag bei 13,01ºC liegt. Der Nachmittag bringt einen gefühlten Wert von 9,09ºC und die Nacht fällt auf gefühlte 7,91ºC. Damit gestaltet sich das Wetter in Palma angenehm mild und lädt zu ausgedehnten Strandspaziergängen ein, um das herrliche Panorama und die Weihnachtsatmosphäre auf der Insel zu genießen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck wird bei 1029 hPa liegen und eine Luftfeuchtigkeit von 72% sorgt für das angenehme Inselklima. Auch der Wind spielt mit. Mit einer Geschwindigkeit von 5,53 m/s und Böen von 7,86 m/s weht er in Richtung 53º und bringt das mediterrane Flair zum Leben, ohne zu eisigen Temperaturen zu führen. Zusammengefasst: ein angenehmes Weihnachtswetter auf Mallorca in mäßig bewölktem Zustand mit milden Temperaturen und einer frischen Brise.