Im malerischen Städtchen Sóller auf der idyllischen Insel Mallorca erwarten uns am 25. Dezember 2024 überwiegend bewölkte Wetterbedingungen. Für alle Freunde einer weißen Weihnacht haben wir allerdings eine eher schlechte Nachricht, denn Schnee wird es nach der Wettervorhersage wohl nicht geben. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 Prozent. Aber keine Sorge, die Temperatur bewegt sich in gemäßigten Bereichen und erlaubt einen komfortablen Weihnachtsspaziergang durch die malerischen Gassen Sóllers.

Temperatur: Winterlich mild

Über den Tag verteilt erleben wir in Sóller eine minimale Temperatur von 8.64 Grad Celsius und eine maximale Temperatur von 13.46 Grad Celsius. Am Morgen, beim Öffnen der Weihnachtsgeschenke, erwartet uns eine Temperatur von 10.27 Grad Celsius. Über den Tag hinweg wird es bis zu 12.66 Grad Celsius warm, bevor die Temperatur am Nachmittag wieder auf 9.19 Grad Celsius sinkt. In der Weihnachtsnacht erfreuen wir uns an milden 8.78 Grad Celsius.

Gefühlte Temperatur: Frische Weihnachten

Trotz der milden Temperaturen dürfen wir uns auf eine frische Weihnachtsstimmung freuen. Das thermische Gefühl, also die gefühlte Temperatur, liegt morgens bei 9.7 Grad Celsius. Tagsüber steigt das Gefühl auf 11.99 Grad Celsius und sinkt am Nachmittag auf 7.56 Grad Celsius ab. Eine kühle Nacht erwartet uns mit gefühlten 6.97 Grad Celsius.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine stille Nacht

Für die Weihnachtstage erwartet uns ein ruhiger Wind bei einer Geschwindigkeit von 5.82m/s sowie Böen von bis zu 10.74m/s. Zudem herrscht ein Atmosphärendruck von 1029 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 77 Prozent. Die Wolkendecke beträgt 58 Prozent und bietet uns einen teils klaren Blick in den nächtlichen Himmel. Also, packen Sie Ihren Weihnachtspullover aus und genießen Sie die friedlichen, winterlichen Tage in Sóller. Ein Spaziergang am Hafen oder ein heißer Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt sorgen garantiert für das perfekte Weihnachtsgefühl trotz der eher milden Temperaturen. Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnacht und einen guten Start ins neue Jahr!