Am Weihnachtstag bringt das Wetter die Bewohner und Besucher von Cala Millor, einer der beliebtesten Feriendestinationen auf Mallorca, mit verhältnismäßig milden Temperaturen in Weihnachtsstimmung. Ein leichter Regen soll die pittoreske Landschaft abkühlen und ein bisschen Weihnachtsgefühl hervorrufen.

Die Temperaturen

Betrachten wir nun die Temperaturen, die uns im Tagesverlauf erwarten. Der Morgen beginnt mit 12.19ºC und steigt auf 12.78ºC am Mittag. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 11.04ºC, um dann abends auf die niedrigste Tagesmarke von 9.73ºC abzufallen. Die Schwankung zwischen der minimalen Temperatur von 9.73ºC und der maximalen 12.83ºC ist durchaus angenehme für einen Winterhimmel.

Das Gefühl der Temperaturen

Was das gefühlte Wetter betrifft, so werden die Temperaturen fast identisch mit den tatsächlichen sein. Morgens sollte sich die Temperatur wie 11.55ºC anfühlen, tagsüber wie 11.76ºC, und am Nachmittag und Abend sind Werte um die 9.82ºC bzw. 9.19ºC zu erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Hinsichtlich des Luftdrucks ist eine Beständigkeit von 1029 hPa anzumerken. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 63% - genug, um die Haut frisch und den Tag angenehm zu halten. Die Brise wird mit einer Geschwindigkeit von 10.32 m/s aus einer Richtung von 22º wehen, mit gelegentlichen Böen, die bis zu 14.72 m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt 81%, was den Himmel großteils bedecken wird. Hinzu kommt, dass die Regenwahrscheinlichkeit bei 32 % liegt, was darauf hindeutet, dass der leichte Regen, der für diesen Tag vorausgesagt wird, nicht ausbleiben sollte.

Genießen Sie den klimatisierten Weihnachtstag in Cala Millor - ob beim Spaziergang am Strand oder beim gemütlichen Beisammensein im Innenraum. Frohe Weihnachten!