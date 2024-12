Am 25. Dezember 2024 wird das Wetter in Santanyí, Mallorca durch ein Wolkenspiel gekennzeichnet sein, das dem Tag eine gewisse Melancholie verleiht. Nichtsdestotrotz wird es keineswegs einen Regenschauer geben, denn die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei null Prozent. Nun, lassen Sie uns tiefer in die Details der Wetterbedingungen eintauchen.

Die Temperaturspanne des Tages

Die Temperaturen schwanken an diesem Tag zwischen einem Minimalwert von 8.98ºC in der Nacht und einem Höchstwert von 13.67ºC am Tag. Am Morgen erwarten wir ein Thermometer von 10.73ºC, am frühen Nachmittag wird es bis auf 13.25ºC ansteigen und am späten Nachmittag wieder auf 10.91ºC fallen.

Das gefühlte Klima des Tages

Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich jedoch geringfügig von den eigentlichen Temperaturen, was Sie wahrscheinlich kaum spüren werden. Am Morgen wird es sich wie 10.13ºC anfühlen, midtags spüren Sie ein Gefühl von 12.3ºC, am Nachmittag 9.86ºC und in der Nacht, wenn die Dunkelheit hereinbricht, wird es wie 7.86ºC sein.

Atmosphärenwerte und Windbedingungen

Der atmosphärische Druck wird bei soliden 1029 hPa liegen, mit einem Luftfeuchtigkeitsprozentsatz, der auf einer relativ trockenen 64% steht. Der Wind weht aus der Richtung 21º mit einer Geschwindigkeit von 9.61m/s und wird in Böen von 14.13m/s auftreten. Der Tag wird nicht ganz klar sein aber auch nicht vollständig bedeckt, da die Wolkendecke etwa 87% erreichen wird.

Insgesamt wird der 25. Dezember 2024 ein typischer Wintertag in Santanyí, Mallorca sein mit einem eher trüben Himmel aber trockenem Wetter und moderaten Temperaturen.