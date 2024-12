Obwohl Weihnachtszeit oft mit Schnee verknüpft wird, haben wir in Cala Rajada auf Mallorca ein ganz anderes Wetterbild. Für den 25. Dezember 2024 wird in Cala Rajada leichter Regen vorhergesagt - ein sanftes Weihnachtswetter, das seinen eigenen Charme mit sich bringt. Unsere Insel zeigt sich dabei in ihrer winterlichen Schönheit und bietet einmal mehr ein facettenreiches Wetterbild.

Temperaturschwankungen in der Vorweihnachtszeit

Die Temperaturen liegen zwischen einem angenehmen Minimum von 11,03ºC und einem Maximum von 13,12ºC. Unser Tag startet mit morgendlichen 13,12ºC, geht über in 13,08ºC im Tagesverlauf, erreicht am Nachmittag 11,9ºC und rutscht in der Nacht auf 11,03ºC ab. Dabei sehen wir eine gewisse Konsistenz in den Temperaturen, wirklich kalte Temperaturen bleiben uns erspart.

Gefühlte Temperaturen: Wohlfühlzone entgegen der Jahreszeit

Die Gefühlstemperaturen liegen eng beieinander und schaffen ein durchaus angenehmes Klima für ausgedehnte Spaziergänge. Morgens wird es mit 12,47ºC losgehen, tagsüber fühlt es sich wie ein mildes 12,09ºC an. Der Nachmittag kommt mit frischen 10,71ºC daher und abends wird es mit gefühlten 9,81ºC etwas kühler.

Atmosphärische Bedingungen: Angenehmer Druck und erfrischender Wind

Mit einem Atmosphärendruck von 1029 hPa und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 63% bietet Cala Rajada ein Klima, das auch in der Winterzeit angenehm ist. Frischen Wind gibt es auch, insbesondere mit Geschwindigkeiten von 11,18 m/s und Böen bis zu 14,81 m/s. Gerade bei diesen Geschwindigkeiten sollten Sie beim Spaziergang am Strand nicht den Schal vergessen. Insgesamt erwartet uns also ein feucht-fröhliches Weihnachtsfest in Cala Rajada - mit angenehmen Temperaturen und stimmungsvollem Wetter. Uns bleibt nur, Ihnen eine geruhsame Weihnachtszeit zu wünschen und Sie daran zu erinnern, den Moment zu genießen - egal bei welcher Wetterlage. Frohe Weihnachten und bleiben Sie gesund!