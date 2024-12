Gute Nachrichten für alle diejenigen, die auf Mallorca verweilen! Das Wetter in Palma am 26. Dezember verspricht einen klaren Himmel und angenehme Temperaturen. Die bittere Kälte, die häufig in nordeuropäischen Regionen herrscht, wird uns hier in Palma dank der milden Temperaturen nicht berühren. Der Tag wird von einem wolkenlosen Himmel geprägt sein, was das Wetter perfekt macht, um die Schönheit der Stadt zu erkunden und draußen in der mediterranen Winterluft zu sein.

Temperaturverlauf Die Temperaturen in Palma am 26. Dezember werden ein Maximum von 15,85ºC und ein Minimum von 9,09ºC erreichen. Am Morgen können wir mit Temperaturen um die 9,87ºC rechnen, die dann im Verlauf des Tages auf bis zu 14,67ºC ansteigen. Am Nachmittag kühlt es sich auf etwa 10,65ºC ab und in der Nacht sinkt das Thermometer auf etwa 9,09ºC. Gefühlte Temperaturen Trotz der oben genannten Zahlen, liegt die gefühlte Temperatur schon mal etwas anders. So wird die gefühlte Temperatur morgens bei etwa 9,1ºC, mittags bei 13,63ºC, nachmittags bei 9,62ºC und nachts bei kühlen 7,47ºC liegen. Vergessen Sie also nicht, sich vor der Tür entsprechend kleiden. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Athmosphäre in Palma verspricht eine erfrischende Brise. Es wird einen leichten Wind von etwa 3,44m/s aus Richtung 64º geben, mit Windböen von bis zu 5,09 m/s. Der Athmosphärendruck beläuft sich auf 1030 hPa, und die relativen Luftfeuchtigkeit wird bei angenehmen 55% liegen. Zum Abschluss unseres Wetterberichts sollten Sie beachten, dass die Wahrscheinlichkeit für Regen bei 0% liegt und die Wolkendecke nur bei marginalen 1% liegt. Also, genießen Sie den klaren Himmel und das wunderbare Wetter, das Palma zu bieten hat. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag!