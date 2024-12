Winterauf Mallorca können sehr mild und angenehm sein, und speziell in Sóller zeichnet sich der 26. Dezember dieses Jahres durch klaren Himmel aus, eine Idylleerfüllende Atmosphäre begleitet von angenehmen Temperaturen. In den Morgen- und Abendstunden kühlt es sich etwas ab, während die Tagestemperaturen eine behagliche Wärme mit sich bringen.

Details zur Temperaturlage

Die minimale Temperatur für den Tag wird mit 8,73°C in der Nacht erwartet, während die maximale Temperatur auf 14,89°C ansteigt, die tagsüber vorherrschen wird. Am Morgen werden wir etwa 9,98°C haben, während der Nachmittag auf angenehme 9,59°C abkühlt.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Auch wenn der Himmel klar bleibt, scheint die gefühlte Temperatur etwas unter dem tatsächlichen Temperaturniveau zu liegen. In den Morgenstunden fühlt es sich deshalb eher wie 8,52°C an, während die gefühlte Temperatur am Tag bei etwa 13,14°C liegt. Für den Nachmittag und die Nacht rechnen wir mit gefühlten Temperaturen von 8,91°C bzw. 7,79°C.

Ausblick auf den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind

Bei einem Atmosphärendruck von 1030 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 54%, erwarten wir ein angenehmes und trockenes Klima. Der Wind wird im moderaten Bereich bleiben, mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten von 3,07 m/s und Böen von bis zu 3,57 m/s aus Richtung 37°. Abschließend sollte erwähnt werden, dass die Regenwahrscheinlichkeit für den Tag bei Null liegt und die Wolkendecke gänzlich fehlen wird, wodurch sich der klare Himmel noch besser entfalten kann.