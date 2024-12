Das Wetter in Alcúdia auf Mallorca am 26. Dezember 2024 wird dank eines klaren Himmels und milden Temperaturen den Bewohnern und Besuchern eine ruhige Winteratmosphäre bieten. Der Tag verspricht, lediglich von glasklarem Himmel und wohlbehüteter Sonne gekennzeichnet zu sein, ohne die klimatischen Launen, die sonst auf der Insel zu dieser Jahreszeit auftreten können. Ein idealer Tag, um die natürlichen Schönheiten Alcúdias zu genießen, ob bei einem entspannten Spaziergang um die historische Mauer oder auf einem Segelboot im strahlenden Meer.

Temperaturverhältnisse

Die Temperaturen am 26. Dezember in Alcúdia werden angenehm sein, weder zu kalt noch zu warm. Der Morgen begrüßt Sie mit erwarteten 12,61ºC, während der Höhepunkt des Tages auf bis zu 14,07ºC ansteigt. Der Nachmittag kühlt leicht auf 12,30ºC ab und die Nacht bleibt mit minimalen 11,96ºC moderat. Die maximale Höchsttemperatur liegt bei 14,15ºC und das Thermometer sinkt nicht unter 11,86ºC.

Wie fühlt sich das Wetter an?

Aber wie fühlen sich diese Temperaturen wirklich an? Wie wir alle wissen, kann das gleiche Thermometer anders wahrgenommen werden, je nach anderen Bedingungen wie Wind und Luftfeuchtigkeit. Am Morgen erwartet Sie ein thermisches Gefühl von 11,75ºC, tagsüber fühlt sich die Temperatur auf 13,1ºC erhöht an. Nachmittags sinkt das gefühlte Thermometer auf 11,26ºC und nachts auf 10,91ºC.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Was den Luftdruck betrifft, so ist ein stabiler Wert von 1030 hPa zu erwarten, was ein Indikator für ruhiges und angenehmes Wetter ist. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%, was für ein angenehmes Klima sorgt und ein typischer Durchschnittswert für Alcúdia ist. In Bezug auf den Wind ist eine sanfte Brise aus nordöstlicher Richtung vorgesehen, mit Geschwindigkeiten von 5,19m/s und Böen bis zu 6,54m/s. Ein sanfter Wind, der die sanfte Weihnachtsatmosphäre der Insel nicht stören wird. Kurz gesagt, der 26. Dezember in Alcúdia stellt sich als ein Tag voller Klarheit und Bequemlichkeit dar. Ein perfekter Tag, um die Sonne, die Ruhe und die Schönheit der Insel zu genießen.