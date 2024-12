Das Wetter an diesem Festtag, dem 26. Dezember 2024, präsentiert sich in Cala Millor, Mallorca, besonders freundlich. Für alle Inselbesucher und Bewohner bietet unser traumhaftes Klima auf der Baleareninsel klaren Himmel und belebende Temperaturen, ideal für entspannte Spaziergänge entlang der Küstenlinie oder erholsame Stunden im milden Sonnenschein.

Die konkreten Temperaturen

Unsere Wetterprojektionen deuten auf eine minimale Temperatur von 11,23ºC und eine maximale Temperatur von 14,05ºC hin. Der Morgen wird erwartungsgemäß um 11,4ºC beginnen, sich am Tag auf angenehme 13,56ºC erwärmen, bevor die Temperaturen am Nachmittag wieder leicht auf 12,08ºC fallen. In der Nacht sollten Sie mit kühlen 11,25ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie fühlt es sich wirklich an? Das Wetter wird morgens mit einer gefühlten Temperatur von 10,37ºC frisch beginnen, sich tagsüber auf 12,54ºC erwärmen und nachmittags auf 10,96ºC abkühlen. Die nächtliche gefühlte Temperatur liegt erwartungsgemäß bei 10,15ºC. Also stellen Sie sicher, dass Sie für den Abend eine Jacke oder einen warmen Pullover parat haben.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben unseren makellos blauen Himmel erwarten wir einen Atmosphärendruck von 1030 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 60%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6,42 m/s aus der Richtung 3º wehen, wobei die Böen bis zu 8,96 m/s erreichen können. Keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt heute strenge 0%. Bereiten Sie sich also auf einen fantastischen Tag in Cala Millor vor, der durch das wunderbare Wetter noch verschönert wird.