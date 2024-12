In Port d'Andratx, einer der herrlichsten Regionen Mallorcas, erwartet uns für den 26. Dezember 2024 ein Tag mit klarem Himmel. Die Vorhersage verspricht mildes Wetter, eine willkommene Abwechslung zum üblichen Dezember-Frost in vielen Teilen Europas. Genießen Sie diesen ausgezeichneten Tag an der spanischen Küste.

Temperaturen des Tages

Der Dezembertag wartet in Port d'Andratx mit gemäßigten Temperaturen auf. Es werden minimale Temperaturen von 12.37ºC und maximale Temperaturen von 14.73ºC erwartet, was unseren Tag angenehm gestaltet. Am Morgen können wir eine Temperatur von 13.15ºC erwarten, die sich im Tagesverlauf auf 14.08ºC erhöht. Am Nachmittag sinkt sie auf 13.75ºC, bevor sie in der Nacht auf milde 12.37ºC abfällt.

Gefühlte Temperaturen

Nicht nur die tatsächlichen, sondern auch die gefühlten Temperaturen spielen bei der Wahrnehmung des Wetters eine wichtige Rolle. Am Morgen wird es sich aufgrund der thermischen Bedingungen wie 12.56ºC anfühlen, tagsüber wie 13.29ºC, am Nachmittag wie 12.8ºC und in der Nacht wie 11.33ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bei genauerer Betrachtung der atmosphärischen Werte und Windverhältnisse haben wir einen Atmosphärendruck von 1030 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 67%. Bei solchen Bedingungen können Sie einen erfrischenden Tag in Port d'Andratx erwarten. Der Wind wird mäßig stark wehen, mit 3.82m/s in Richtung 55º und Böen von 4.32m/s. Wolkendecke und Regenwahrscheinlichkeit stehen bei Null, d.h., Sonnenbrillen und Sonnencreme sollten auf Ihrer Vorbereitungsliste stehen!