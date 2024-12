Die malerische Gemeinde Santanyí auf Mallorca empfängt uns an diesem 26. Dezember 2024 mit einem klaren, strahlenden Himmel. Ein ideales Wetter, um die Schönheit der Insel in der Winterzeit zu genießen. Lassen Sie uns die Prognose im Detail untersuchen:

Temperaturprognose erfolgreich aufgemischt

Für die Frühaufsteher unter uns, die Temperaturen am frühen Morgen werden bei etwa 11,22ºC liegen, ein perfekter Start für einen winterlichen Spaziergang. Der Höhepunkt des Tages wird mit 14,27ºC erwartet, eine ideale Temperatur, um die mediterranen Sonnenstrahlen zu genießen. Der Abend kühlt auf angenehme 11,84ºC ab, ideal für einen warm eingepackten Spaziergang entlang der Küste von Mallorca. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 10,13ºC, perfekt, wenn man mit einer warmen Decke und einer Tasse heißen Kakao den Himmel beobachten möchte.

Thermische Gefühle – ein maritimes Ballett

Die thermischen Gefühle, das sogenannte "gefühlte" Wetter, wird morgens bei etwa 10,43ºC liegen - ein frischer, aber angenehmer Start in den Tag. Tagsüber steigt das gefühlte Wetter auf 13,27ºC, was ein erfrischend mildes Klima bedeutet. Am Nachmittag wird das gefühlte Wetter auf 10,78ºC abfallen. Die Nacht wird mit 9,08ºC etwas kühler sein.

Wind, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit – ein präzises Trio

Die Atmosphäre überrascht uns mit einem Druck von 1030 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 58%, was den Tag noch angenehmer macht. Der leichte Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,79 m/s in Richtung 38º mit Böen von bis zu 8,96 m/s. Eine sanfte Meeresbrise, die die klaren Bedingungen unterstreicht.

Ein perfekter Tag zum Entspannen und Genießen der natürlichen Schönheit von Santanyí – der klare Himmel, die angenehmen Temperaturen und der leichte Wind bieten einen wunderbaren Wintertag auf unserer geliebten Insel Mallorca.