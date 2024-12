Freuen Sie sich auf einen Tag voller weihnachtlicher Sonnenstrahlen! Am 26. Dezember zeigt sich das Wetter in Santa Ponsa von seiner besten Seite. Es erwartet Sie ein Tag mit klarem Himmel und Temperaturen, die zum Jahresende auf der wunderschönen Insel Mallorca üblich sind. Von Morgen bis zur Nacht bietet der Tag ein ideales Klima für alle, die das strahlende Wetter und die frische Meerluft genießen möchten. Lesen Sie weiter, um mehr über die detaillierte Wettervorhersage zu erfahren.

Morgendämmerung bis Mitternacht: Die Temperatur Entwicklung

Der Tag beginnt in Santa Ponsa mit milden Temperaturen um 11.32ºC und steigt während des Tages auf bis zu 13.95ºC an. Mit dem Nachmittag erleben wir eine kleine Abkühlung auf 12.27ºC und nach Sonnenuntergang, wird es mit 10.48ºC wieder etwas kälter. Trotzdem bleibt es durchweg angenehm.

Fühlen sich die Temperaturen genau so an, wie sie sind?

Trotz der bereits milden Temperaturen, wird das Thermometer etwas tiefer als die tatsächlichen Werte zeigen. Mit einem thermischen Gefühl von 10.62ºC am Morgen, 13.1ºC am Tag, 11.3ºC am Nachmittag und 9.41ºC in der Nacht, liegen die gefühlten Temperaturen etwas unter den realen Werten. Aber keine Sorge, dies wird Ihren Tagesgenuss in Santa Ponsa nicht mindern.

Atmosphäre und Wind: der unsichtbare Einfluss

Neben Sonnenschein und Temperatur beeinflusst natürlich auch der Zustand der Atmosphäre Ihren Wetterkomfort. Mit einem stabilen Atmosphärendruck von 1030 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von rund 65% sind die Bedingungen hervorragend. Für diejenigen, die eine Meeresbrise genießen: Es wird einen leichten Wind mit 3.74m/s in Richtung 66º geben und Böen können Geschwindigkeiten von 4.18m/s erreichen. Trotz 0% Wolkendecke und 0% Regenwahrscheinlichkeit, lassen Sie sich das gute Wetter nicht entgehen!

Egal, ob Sie sich für einen Spaziergang am Strand, eine Wanderung in den nahegelegenen Bergen oder einfach nur einen entspannten Tag auf Ihrer Terrasse entscheiden - das Wetter in Santa Ponsa hält am 26. Dezember das beste Szenario für Sie bereit. Genießen Sie den Tag und lassen Sie sich von der Schönheit Santa Ponsas verzaubern!