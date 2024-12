In Cala Rajada, einer malerischen Bucht auf Mallorca, können wir uns auf ein angenehmes Wetter freuen. Am 26. Dezember 2024 erwartet uns ein klarer Himmel mit einem breiten Temperaturspektrum, das in der Frühphase des Tages beginnt und im Verlauf des Tages konstant bleibt.

Die Temperaturspanne des Tages Die Temperatur wird im Laufe des Tages zwischen minimalen 12,46°C und maximalen 14,24°C schwanken. In der Morgendämmerung erwarten wir eine Temperatur von 12,49°C. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur leicht auf 13,75°C, während der Nachmittag einen leichten Rückgang auf 12,98°C verzeichnet. Zum Ende des Tages, während der Nacht, wird die Temperatur bei etwa 12,57°C liegen. Gefühlte Temperaturen zur verschiedenen Tageszeiten Das thermische Gefühl, also wie sich die Temperatur tatsächlich anfühlt, weicht leicht von den tatsächlichen Temperaturwerten ab. Unser Körper wird die morgendliche Temperatur als 11,47°C wahrnehmen, während die gefühlte Temperatur tagsüber auf 12,77°C ansteigt. Im Laufe des Nachmittags nehmen wir die Temperatur als 11,9°C wahr, und in der Nacht wird das Thermometer gefühlt auf 11,5°C fallen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse Das meteorologische Profil für Cala Rajada wird durch einen atmosphärischen Druck von 1030 hPa ergänzt. Die Luftfeuchtigkeitsrate liegt bei 61%, was für einen angenehm frischen Tag sorgt. In Bezug auf die Witterungsbedingungen wird der Wind wehen mit einer Geschwindigkeit von 7,04 m/s und in Richtung 8°. Wir sollten auch mit Böen rechnen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 8,85 m/s erreichen könnten. Insgesamt ist das Wetter in Cala Rajada am 26. Dezember 2024 ideal, um die Feiertagszeit draußen zu genießen. Ein Veranstaltungstag unter klarem Himmel, begleitet von moderaten Temperaturen und frischen Windzügen, dürfte für alle ein angenehmer Tag werden. Wie immer, bleiben Sie sicher und folgen Sie den Wetterupdates, um auf dem Laufenden zu bleiben.