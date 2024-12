Heute erwartet uns auf der wunderschönen Baleareninsel Mallorca, speziell in Alcúdia, ein Tag mit vorwiegend bewölktem Himmel. Die ersehnte Sonneneinstrahlung wird jedoch nicht vollständig von den Wolken bedeckt sein, sodass sich Urlauber und Einheimische auf einige helle Momente freuen dürfen. Dabei dürfen wir uns auf angenehme Temperaturen von über 11 Grad freuen, mit einer Tagesmaxima, die etwas über 14 Grad liegt.

Details zu den Temperaturen

Die minimale Temperatur für diesen Tag wird bei angenehmen 11,3°C liegen, während die maximale Temperatur 14,18°C erreichen wird. Den ganzen Tag über dürfen wir uns auf konstante Werte freuen: Morgens erwartet uns eine Temperatur von etwa 12,05°C, tagsüber klettern die Werte leicht auf 13,99°C und am Nachmittag kühlt es leicht auf 12,31°C ab. Die Nacht wird mit 11,3°C ziemlich mild bleiben.

Gefühlte Temperaturen

Wie wir alle wissen, unterscheidet sich das gefühlte Wetter oft von der tatsächlichen Temperatur. Daher betrachten wir auch das thermische Gefühl für den heutigen Tag in Alcúdia. Morgens wird es sich wie 11,01°C anfühlen, tagsüber wie 13,17°C. Am Nachmittag fühlt es sich dann etwas kühler an bei 11,55°C und in der Nacht werden Sie sich wie bei 10,47°C fühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Luft ist heute dank eines Atmosphärendrucks von 1031 hPa ziemlich stabil. Die Luftfeuchtigkeit erreicht 66%, was zu einem angenehm frischen Gefühl führen sollte. Begeisterte Segler werden es begrüßen, dass der Wind heute mit 5,44 m/s aus Richtung 44° weht, mit Böen von bis zu 6,43 m/s. Auch wenn die Wolkendecke mit 52% recht dicht ist, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei erfreulichen 0%.

Diese Vorhersage lässt den heutigen Tag in Alcúdia als einen typischen Wintertag auf Mallorca erscheinen: mild, wenn auch etwas bewölkt, ideal für Erkundungen, Sehenswürdigkeiten oder einfach nur zum Genießen der Schönheit Mallorcas.