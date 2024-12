Herzlich willkommen zu Ihrer Tageswettervorhersage für Cala Millor am 27. Dezember 2024. Der Himmel präsentiert sich strahlblau, das Thermometer klettert auf angenehme Werte und der Wind weht sanft. Während sich der Großteil Deutschlands auf kaltes und frostiges Winterwetter einstellt, beschert uns Mallorca einen Tag unter klarem Himmel und Sonnenschein.

Temperaturen über den ganzen Tag verteilt

Der Tag in Cala Millor beginnt mit milden 11.28°C am Morgen und erreicht dann seinen Höhepunkt mit einer angenehmen maximalen Temperatur von 13.37°C zur Mittagszeit. Am Nachmittag zeigt das Thermometer immer noch freundliche 11.76°C, während die Nacht mit 10.77°C abschließt. Trotz der ungewöhnlichen Jahreszeit besticht unser Wetter durch seine moderate Kühle und vermeidet es, in frostige Bereiche abzurutschen.

Gefühlte Temperaturen im Fokus

Was nützt uns jedoch die tatsächliche Temperatur, wenn unser Körper ein gänzlich anderes Wettergefühl vermittelt? Die gefühlte Temperatur beginnt morgens bei 10.19°C, steigt tagsüber auf 12.43°C an und sinkt nachmittags auf angenehme 10.87°C. In der Nacht wird sich das Thermometer gefühlt auf 9.83°C abkühlen, eine Temperatur, die uns sicherlich nicht zum Frieren bringt.

Ein Blick auf Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die meteorologischen Parameter betrifft, so bietet uns Cala Millor an diesem 27. Dezember einen atmosphärischen Druck von 1031 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 64%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.21m/s aus einer Richtung von 37º, wobei in Böen Geschwindigkeiten von bis zu 8.33m/s erreicht werden können. Das Wetter zeigt sich damit von seiner milden Seite und lädt zu Unternehmungen an der frischen Luft ein.

Dieser Artikel liefert allen Bewohnern und Besuchern von Cala Millor eine detaillierte Wettervorhersage für den 27. Dezember, um ihre Aktivitäten entsprechend planen zu können.