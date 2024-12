Für alle Einheimischen und Besucher in Port d'Andratx ist es an der Zeit, sich über den Wetterbericht für den heutigen Tag zu informieren. Mit einem klaren Himmel und einer minimale Temperatur von 12.07ºC und einer höchste Temperatur von 14.28ºC erwartet uns ein durchaus angenehmer Wintertag.

Temperaturen in Port d'Andratx

Für den heutigen Tag werden für verschiedene Tageszeiten verschiedene Temperaturen prognostiziert. Bei einem morgendlichen Temperaturwert von 12.1ºC sollte man sich beim Verlassen des Hauses gut kleiden. Über den Tag verteilt wird das Thermometer auf bis zu 13.61ºC klettern, während man am Nachmittag sogar mit Höchstwerten von 14.01ºC rechnen kann. Für die Nachtschwärmer unter uns: In der dunkleren Tageszeit fällt die Temperatur auf gemütliche 12.65ºC.

Gefühlte Temperaturen Port d'Andratx

Die gefühlten Temperaturen weichen oftmals von den tatsächlichen Temperaturwerten ab. In den Morgenstunden wird das Thermometer zwar 12.1ºC anzeigen, allerdings wird man wohl nur gefühlte 10.88ºC spüren. Die gefühlte Temperatur steigt dann über den Tag hinweg auf 12.44ºC und erreicht ihren Höhepunkt bei 13.19ºC am Nachmittag. Wer plant, bis spät in die Nacht hinein draußen zu sein, sollte für gefühlte 11.9ºC gewappnet sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu guter Letzt sei noch der Luftdruck von 1031 hPa erwähnt, wobei die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 54% liegt. Der Wind weht mit 2.56m/s aus einer Richtung von 74º und es können Böen von bis zu 3.03m/s auftreten. Obwohl der Himmel klar ist, mit einer Wolkendecke von 0%, besteht keine Regenwahrscheinlichkeit.

Genießen Sie den klaren Himmel in Port d'Andratx und denken Sie daran, sich den Wetterverhältnissen entsprechend zu kleiden. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag!