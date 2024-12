Das Wetter in Santa Ponsa präsentiert sich am 27. Dezember 2024 von seiner besten Seite. Die Wetterbedingungen sind ideal für einen gemütlichen Spaziergang am Strand oder für eine Partie Golf auf einem der lokalen Golfplätze. Dieser Tag bleibt seinem typtisch milden winterlichen Temperaturprofil treu, während die Sonne Mallorcas Himmel für einen Großteil des Tages ungetrübt erleuchtet.

Temperaturverlauf vom Morgengrauen bis zur Mitternacht

Die Temperatur in Santa Ponsa wird sich im Laufe des Tages leicht variieren. Nach einem frischen Start mit etwa 9,98ºC am frühen Morgen wird die Temperatur voraussichtlich auf bis zu 13,51ºC am Tag ansteigen. Am Nachmittag wird sie sich bei milden 12,58ºC einpendeln und in der Nacht auf angenehme 10,8ºC abfallen. Die minimale Temperatur beträgt 9,87ºC und die maximale Temperatur erreicht 14,21ºC, was eine gemäßigte Temperaturspanne darstellt.

Gefühlte Temperaturen während des Tages

Trotz der offiziellen Temperaturen kann das gefühlte Wetter ein anderes Bild malen. Die morgendliche Kühle wird sich in Santa Ponsa wie etwa 9,14ºC anfühlen. Während des Tages wird die gefühlte Temperatur auf ca. 12,33ºC ansteigen, während sie nachmittags auf etwa 11,72ºC absinkt. Nachts bleibt es mild, wo es sich anfühlen wird, als hätte es 10,02ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Was die atmosphärischen Bedingungen betrifft, liegt der Luftdruck für den 27. Dezember in Santa Ponsa voraussichtlich bei 1031 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei etwa 54% liegen wird. Es ist auf jeden Fall ein trockener Tag zu erwarten. Hinsichtlich des Windes können wir eine Geschwindigkeit von 2.57m/s in Richtung 290º und Windböen von bis zu 2.54m/s erwarten. Das garantiert eine sanfte Brise, die den klar blauen Himmel über der Stadt streift. Zum Abschluss lässt uns die Wettervorhersage mit einer klaren Nachricht: Die Wolkendecke wird bei 0% liegen und die Regenwahrscheinlichkeit bei 0. Also, eine helle Sonne scheint auf Santa Ponsa am 27. Dezember 2024 zu warten,für einen perfekten Wintertag auf Mallorca.