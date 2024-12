Herzlich willkommen, liebe Wetterinteressierte. Wir werfen heute einen Blick auf die Wetterlage in der zauberhaften Hauptstadt Mallorcas, Palma, für den 28. Dezember 2024. Erwartet wird ein klarer Himmel und gleichzeitig erfreuliche Temperaturen für diese Jahreszeit. Packen Sie Ihre Wintermäntel aus, aber freuen Sie sich auf sonnige Aussichten!

Der Temperaturverlauf des Tages

Der Tag beginnt mit milden 8.35 Grad Celsius am Morgen und steigt im Laufe des Tages auf bis zu 13.45 Grad Celsius. Ein stetiger Abfall der Temperaturen erwartet uns am Nachmittag mit etwa 10.89 Grad Celsius, während die nächtlichen Temperaturen bei 9.01 Grad Celsius liegen werden. Insgesamt sind die Mindesttemperaturen für diesen Winterag bei 8,2 Grad Celsius, und die Maximalen Temperaturen werden bis zu 14,13 Grad Celsius erreichen.

Vom Thermischen Gefühl

Ein Thermisches Gefühl, das auch als gefühlte Temperatur bekannt ist, sorgt dafür, dass wir die tatsächlichen klimatologischen Bedingungen unterschiedlich empfinden können. Morgens werden wir eine gefühlte Temperatur von 7.52 Grad Celsius erleben, die sich tagsüber auf 12.52 Grad Celsius erhöht. Nachmittags sinkt das Thermometer mit 10.07 Grad Celsius, und in der Nacht werden wir Werte um 8.48 Grad Celsius haben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Luftdruck und Luftfeuchtigkeit sind ebenfalls wichtige Faktoren, die das Wetter beeinflussen. Der vorhergesagte Atmosphärendruck für diesen Tag beträgt 1030 hPa, und die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 64% liegen. Was den Wind betrifft, so werden wir schwache Winde aus einer Richtung von 253 Grad mit Geschwindigkeiten von etwa 2.09 m/s und Böen von bis zu 2.04 m/s erleben. Eine Wolkendecke von 0% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0 runden diesen positiven Wetterbericht ab. Es verspricht ein herrlicher Wintertag in Palma zu werden. Bleiben Sie warm und genießen Sie das klare Wetter auf dieser wunderschönen Insel!

Quelle

Der hier dargestellte Wetterbericht basiert auf aktuellen meteorologischen Prognosen und ist daher eine Annäherung an die tatsächlichen Bedingungen, die auftreten können.