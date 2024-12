Wir begrüßen Sie mit der aktuellen Wetterprognose für den charmanten Hafenort Port d'Andratx am 28. Dezember 2024. Der lokale Wetterbericht verspricht einen Tag mit klarem Himmel, eingehüllt in ein angenehmes winterliches Klima, das all jene entzückt, die die Schönheit der Natur in vollen Zügen genießen möchten.

Moderates Temperaturspektrum dominiert den Tag Mit minimalem Temperaturabfall bewegen sich die Werte zwischen 12.35°C und 14.01°C, die gerade genug sind, um den milden Winter auf Mallorca spüren zu lassen. Früh morgens kann man mit 12.44°C rechnen, während die maximale Tagestemperatur auf 13.5°C ansteigt. Nachmittags wird es leicht abkühlen auf 13.22°C, doch die Nächte bleiben stabil bei 12.45°C. Die gefühlte Temperatur bleibt erfrischend Trotz der tatsächlichen kühlen Winterwerte können Sie mit einer subjektiven Wahrnehmung von morgens 11.52°C, tagsüber 12.63°C, nachmittags 12.27°C und nachts 11.53°C rechnen. Dies sind ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten ohne die erdrückende Hitze der Sommermonate. Atmosphärische Bedingungen: ein modellhaft sanfter Wintertag Ein stabiler Atmosphärendruck von 1030 hPa sorgt für eine gemäßigte Luftbewegung, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 66% liegt - ideale Bedingungen, um die wunderbare Flora und Fauna Mallorcas zu erleben. Die frische Meeresbrise wird dabei sanft mit einer Geschwindigkeit von 2.45 m/s wehen, mit Böen von bis zu 2.52 m/s. Kurzum, die Wetterbedingungen in Port d'Andratx am 28. Dezember 2024 versprechen einen Tag klarer winterlicher Schönheit, ideal für ein gemütliches Essen im Freien, eine Wanderung entlang der Küste oder einfach nur einen ruhigen Spaziergang durch die charmanten kleinen Gassen der Stadt. Genießen Sie den Tag in vollen Zügen!