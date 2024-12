Der heutige Tag in Santa Ponsa auf Mallorca, unserer beliebten Ferieninsel, wird uns einen klaren Himmel bieten. Die Temperaturen sind mild und angenehm für diese Jahreszeit. Mit minimalen Werten von 10.1ºC und einem Maximum von 14.03ºC, ist es der perfekte Tag für einen ausgiebigen Spaziergang oder um einfach die wärmenden Sonnenstrahlen zu genießen. Die Wolkendecke bleibt auf 0% und keine Regenschauer sind zu erwarten. Es freut uns also verkünden zu dürfen, dass Sie Ihren Schirm getrost zu Hause lassen können.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Wir beginnen den Morgen mit 10.24ºC und steigenden. Am Tag erwarten wir ein Maximum von 13.18ºC. Am späten Nachmittag nach einer herrlich sonnigen Phase, kühlt es sich leicht auf 12ºC ab. Die Nacht beschert uns dann einen ruhigen Ausklang mit milden 10.58ºC.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, welches oftmals von der tatsächlichen Temperatur abweichen kann, wird heute morgens bei etwa 9.3ºC liegen. Über den Tag hinweg steigt dies auf angenehme 12.28ºC an, bevor es am Nachmittag auf 11.11ºC abfällt. In der Nacht wird eine gefühlte Temperatur von 9.73ºC erwartet, die für einen gemütlichen Ausklang in den Abendstunden sorgt.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Abschluss noch ein paar Fakten zu den weiteren Wetterbedingungen: Der Atmosphärendruck wird heute 1030 hPa betragen und wir erwarten einen Luftfeuchtigkeitsgehalt von 66%. Der Wind weht mit einer sanften Brise von 2.25m/s und kommt aus der Richtung 315º. Windböen können Geschwindigkeiten von bis zu 2.19m/s erreichen. Achten Sie also auf Ihre Hüte!