Kurz vor dem Jahreswechsel von 2024 auf 2025 hat Mallorca einen neuen Kälterekord aufgestellt. Auf dem Puig Major, dem höchsten Gipfel der Serra de Tramuntana, wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit minus 3,6 Grad Celsius die niedrigste Temperatur des Jahres gemessen. Die extremen Bedingungen waren begleitet von einer nahezu vollständigen Luftfeuchtigkeit von 99 Prozent.

Der Rekordwert wurde gegen 1 Uhr morgens erfasst. Auch tagsüber blieb die Kälte präsent: Am Freitag stieg die Temperatur gegen 18 Uhr nur knapp über den Gefrierpunkt.

Bereits am 26. Dezember war in mehreren Gegenden der Insel, darunter der Inselmitte und dem Süden, die Nullgradmarke teilweise unterschritten worden. Laut dem Spanischen Wetteramt Aemet lagen die Tiefstwerte am Freitag in Campos bei 0,5 Grad und in Lluc bei 1 Grad. In Binissalem, am Flughafen Son Sant Joan und an weiteren Orten wurden sogar minus 2 Grad gemessen.

Für die kommenden Tage ist auf Mallorca weiterhin mit freundlichem Wetter zu rechnen. Nur am Dienstag, 31. Dezember, könnte es etwas bewölkter werden. Die Temperaturen werden voraussichtlich zwischen 5 und 16 Grad liegen. Für die kommenden zehn Tage ist kaum eine Änderung des stabilen Winterwetters zu erwarten.