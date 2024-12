Die Temperaturen auf Mallorca sinken immer weiter ab. In der Nacht zum Mittwoch fiel das Thermometer in der Serra de Tramuntana auf lediglich 2 Grad oder noch tiefer. Auch in Palma mussten die Bewohner zittern: Dort wurden nur 4 Grad gemessen. In Manacor und Llucmajor waren es mit 5 Grad kaum wärmer.

Am Dienstag kam es regional zu Niederschlägen, vor allem im Norden, Nordosten und Osten der Insel. In Colònia de Sant Pere wurden 21,6 Liter Regen pro Quadratmeter registriert, in Port de Pollença 20 Liter, in Artà 18,8 Liter und in Pollença 15,4 Liter. In den kommenden Tagen bleibt es kühl, auch wenn die Höchstwerte leicht ansteigen und zwischen 14 und 18 Grad liegen. Für Donnerstag sind Gewitter angekündigt, begleitet von auffrischendem Nordostwind. Zum Wochenende hin beruhigt sich die Wetterlage, und bei wärmender Sonne können sich vereinzelt Nebelfelder bilden. Obwohl auf Mallorca offiziell noch Spätherbst herrscht – der kalendarische Winter beginnt erst am 21. Dezember – werden die kältesten Temperaturen traditionell im Februar und März erwartet. Dann kann es gelegentlich sogar im Flachland schneien