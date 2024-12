Palma von Mallorca, ein beliebtes Urlaubsziel auch im Winter, zeigt sich am 30. Dezember 2024 von seiner besten Seite. Die Prognosen deuten auf einen Tag mit klarem Himmel und milden Temperaturen hin. Selbst während der Minimaltemperaturen bleibt es angenehm erfrischend, ideal für Sparziergänge an der Strandpromenade oder durch die malerische Altstadt Palmas. Am Tag erwarten uns optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Temperaturen: Frisch am Morgen, gemütlich während des Tages

Die Temperaturen schwanken im Verlauf des Tages zwischen 8.16ºC und 14.71ºC. Der Morgen startet mit erwarteten 8.31ºC, während wir zur Tageshöhe eine angenehme Temperatur von 14.05ºC genießen dürfen. Am Nachmittag kühlt es auf 10.77ºC ab, bevor es uns die Nacht mit 9.19ºC leicht frischer einlädt.

Gefühlte Temperaturen: Kühler morgens, wärmer tagsüber

Doch bekanntlich zählt das Gefühl oft mehr als die Tatsachen. Die gefühlte Temperatur wird morgens bei etwa 7.34ºC liegen - etwas frischer als die tatsächliche Temperatur. Tagsüber aber fühlen wir uns bei 12.92ºC gerade richtig wohl. Am Nachmittag erwarten wir ein gefühltes Temperaturniveau von 9.86ºC. Spät am Abend Springen wir dann in den erwarteten thermischen Bereich von 8.17ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein ruhiger Tag

Doch das Wetter lässt sich nicht nur auf Temperaturen reduzieren. Zentral in unserer Analyse sind auch andere Faktoren wie der Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit, und der Wind. Mit einem atmosphärischen Druck von 1031 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsquote von 54% handelt es sich um einen klassisch milden Wintertag auf der Insel. Hinzu kommt ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 2.09m/s in Richtung 51º und Böen von bis zu 2.29m/s.

Was können wir also abschließend feststellen? Der 30. Dezember verspricht ein angenehmer Tag in Palma zu werden. Insgesamt kann gesagt werden, dass dieser Tag perfekte Bedingungen für diejenigen bietet, die das Ende des Jahres unter klarem Himmel in Palma genießen möchten.