Das Wetter in Sóller am 30. Dezember 2024 lässt Winterträume mit einem Hauch von mildem Mittelmeerflair aufkommen. Mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen zwischen 8 und knapp 15 Grad Celsius wirkt es fast so, als hätte der Winter auch in dieser Jahreszeit Urlaub auf der Insel Mallorca genommen.

Temperaturverteilung im Tagesverlauf

Die Wettervorhersage für den 30. Dezember 2024 sieht frische Temperaturen bei Tagesanbruch vor, die sich im Laufe des Tages angenehm erwärmen. Am Morgen erwartet uns ein Frühlingstemperatur von 8.12°C, die sich bis Mittag auf 14.13°C erhöht. Am Nachmittag kühlt es sich dann etwas ab auf 10.06°C, bevor uns in der Nacht wieder mildere 8.69°C bevorstehen.

Gefühlte Temperaturen

Doch wie wir alle wissen, geht es nicht nur um die tatsächlichen, sondern ebenso um die gefühlten Temperaturen. Und hier erfreut sich der 30. Dezember mit ähnlichen Werten: 8.12°C am Morgen, rund 13.03°C am Tag, 9.26°C am Nachmittag und 8.69°C in der Nacht - ideale Voraussetzungen also für einen entspannten Winterspaziergang durch die malerischen Straßen von Sóller.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen spielen natürlich auch weitere atmosphärische Bedingungen eine Rolle. Mit einem Atmosphärendruck von 1030 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 55% finden wir für Dezember fast ideale Bedingungen vor. Der leichte Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 1.73m/s aus Richtung 62º und erzeugt in Böen eine Windgeschwindigkeit von 1.89m/s - gerade einmal genug, um das Segelboot für eine kleine Ausfahrt entlang der Küste von Sóller zu nutzen.

Obwohl man zum Jahresende typischerweise von dichten Wolkendecken und regnerischen Aussichten ausgeht, hält Sóller auch am 30. Dezember mit einer komplett wolkenfreien Skyline und absoluter Trockenheit dagegen. Der Altjahresmonat präsentiert sich also von seiner besten Seite, um den Jahresausklang mit faszinierenden Lichtspielen am klaren Himmel zu feiern.