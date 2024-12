Bezauberndes Alcúdia auf unserer geliebten Insel Mallorca präsentiert sich am 30. Dezember 2024 mit strahlendem Himmel unter klaren Bedingungen. Im Folgenden möchten wir Ihnen die Wetterdekadenz im Detail aufschlüsseln, damit Sie auf jeden Fall bestens vorbereitet sind. Die Prognose verspricht insgesamt milde Temperaturen sowohl tagsüber als auch in der Nacht und der Regenschirm kann zu Hause bleiben.

Temperaturen in Alcúdia: von frischen Morgentemperaturen hin zu milden Nachmittagswerten

Alcúdia begrüßt den Tag mit frischen 10,35ºC am Morgen, welche dann im Laufe des Tages auf angenehme 13,57ºC steigen. Die Maximale Temperatur für den Tag liegt bei 14,42ºC, wohingegen das Thermometer am Nachmittag 11,91ºC anzeigt. In der Nacht wird es dann nur ein wenig kühler und wir können mit Temperaturen um die 11,04ºC rechnen.

Das Gefühl am ganzen Körper: Gefühlte Temperaturen in Alcúdia

Die gefühlten Temperaturen halten sich morgens bei kühlen 9,4ºC und steigen auf gemäßigte 12,58ºC tagsüber an. Am Nachmittag verspüren wir ein angenehmes Klima mit 11,04ºC und in der Nacht liegt der Wert bei 10,21ºC. Die Bedingungen sind angenehm und ein leichtes Jäckchen kann genügen.

Unter der Lupe: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse in Alcúdia

Die Insel präsentiert sich mit einem stabilen Atmosphärendruck von stabilen 1031 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 61%. Sollten Sie also einen Spaziergang mit Meeresbrise genießen wollen, so dürfen Sie sich auf einen Nordostwind von 2,27m/s freuen, bei Böen von 2,22m/s.

Betrachten wir also den 30. Dezember 2024 in Alcúdia, können wir sagen, es ist ein klarer, sonniger Tag mit allgemein angenehmen Temperaturen und windschwachen Bedingungen. Sicherlich ein perfekter Tag, um ausgiebige Spaziergänge am Strand zu genießen, das Meer zu beobachten oder das charmante Städtchen zu erkunden. Allseits gutes Wetter!