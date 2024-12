Wie könnte man das Jahr besser ausklingen lassen, als unter dem klar-blauen Himmel von Port d'Andratx? Mit milden Temperaturen, die zwischen 11.74ºC und 13.76ºC schweben, können die Anwohner und Besucher einen traumhaften Dezember im Herzen von Mallorca erwarten. Morgens, tagsüber, abends und sogar nachts sind die Bedingungen ideal, um das Freiluftleben zu genießen, das die Insel bietet.

Temperaturen in Detail

Im Einzelnen beginnt der Tag mit angenehmen Morgen-Temperaturen von circa 11.86ºC. Die Wärme steigt ab Mittag auf 13.39ºC und hält sich bis zum Nachmittag mit einem leichten Rückgang um nur 0.10 Grad Celsius. Zu nächtlicher Stunde sinkt das Thermometer auf angenehme 12.46ºC, was Ihnen eine ruhige und kühle Nacht verspricht.

Gefühlte Temperaturen

Selbstverständlich könnten die gefühlten Temperaturen leicht von den gemessenen abweichen. Die Bewohner können morgens mit einem gefühlten Wert von ca. 10.96ºC in den Tag starten. Tagsüber wird das Wärmeempfinden auf ungefähr 12.33ºC steigen und bleibt sogar am Nachmittag ähnlich bei 12.35ºC. Bei Einbruch der Dunkelheit wird die gefühlte Temperatur leicht auf 11.67ºC sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Aber was wäre eine vollkommene Wetterbeschreibung ohne Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen zu erwähnen? Mit einem Atmosphärendruck von 1031 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 59%, herrschen angenehme Bedingungen. Ein leichter Wind weht mit 2.39m/s in Richtung 92º, und selbst die Böen bleiben moderat mit einer Geschwindigkeit von 2.34m/s. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0%, und selbst die Wolkendecke ist nicht vorhanden, was den berühmten klaren Himmel von Mallorca weiterhin möglich macht.

Vergessen Sie also nicht, Ihre Sonnenbrille mitzunehmen und genießen Sie das spektakuläre Wetter in Port d'Andratx am 30. Dezember. Es wird ein Tag voller Sonnenschein und Freude erwartet. Bleiben Sie sicher und gesund!