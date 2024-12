Das Wetter in Santa Ponsa, einem der bezauberndsten Orte auf Mallorca, begrüßt uns zum Ende Dezember mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Eine perfekte Gelegenheit, um in der landschaftlichen Idylle dieses mediterranen Paradieses die Wärme der mallorquinischen Sonne zu genießen.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Die Thermometer in Santa Ponsa zeigen heute minimale Werte von 9.92ºC und können maximal bis 13.95ºC ansteigen. Der Morgen beginnt mit erwarteten 10.03ºC, während der Höhepunkt des Tages mit 13.48ºC erreicht wird. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf angenehme 12.16ºC ab und in der Nacht zeigt das Thermometer 10.7ºC.

Das Gefühl der Temperatur

Trotz der gemessenen Werte, hat das Wetter oft sein eigenes Empfinden. Morgens liegt das thermische Gefühl bei etwa 9.02ºC, wobei es tagsüber auf behagliche 12.4ºC steigt. Nachmittags fühlt es sich an wie 11.18ºC und während die Sterne den Himmel über Santa Ponsa erleuchten, sinkt das thermische Gefühl auf 9.89ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der heutige atmosphärische Druck beträgt 1031 hPa und der Luftfeuchtigkeitspegel steht bei 58%. Was den Wind betrifft, so wird er mit einer Stärke von 2.67m/s in Richtung 64º wehen, mit Böen von 2.66m/s. Trotz dieser leichten Brise bleibt der Himmel wolkenfrei, und die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt bei null.

In Kombination mit einem klaren Himmel bietet dieser ruhige Tag in Santa Ponsa ideale Voraussetzungen, um draußen zu sein und die wunderbare Aussicht auf die Umgebung von Mallorca zu genießen. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von der natürlichen Schönheit dieses Ortes verzaubern!