Ende Dezember und Mallorca verblüfft uns wieder mit seiner sanften Wintersonne! Cala Rajada, an der nordöstlichsten Ecke der Insel, erwartet einen Tag mit klarem Himmel, und die Temperaturen bleiben mild und sehr angenehm für diese Jahreszeit. Ganz gleich, ob Sie einfach einen erholsamen Tag verleben möchten oder Sie die Naturpfade dieser charmanten Hafenstadt erkunden möchten, das Wetter spielt auf Ihre Karte.

Temperaturverlauf für den Tag

Der Morgen begrüßt uns in Cala Rajada mit einer gemäßigten Temperatur von etwa 10.58ºC, die im Laufe des Tages sukzessive auf ungefähr 13.02ºC steigt. Erwarten Sie für den Nachmittag eine minimale Absenkung auf 12.79ºC, welche sich bis in die Nacht weiter verringert, die bei milden 12.21ºC enden wird.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Die Wetterwahrnehmung, die natürlich von der tatsächlichen Temperatur abweicht, beginnt den Tag morgens bei etwa 9.63ºC. Erwarten Sie tagsüber ein gefühltes Thermometer von 12.05ºC welches am Nachmittag nur leicht auf 11.93ºC fällt. In der Nacht wird das Wetter in Cala Rajada sich bei einer gefühlten Temperatur von 11.34ºC stabil halten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Im Hinblick auf den Luftdruck, wird Cala Rajada einen stabilen atmosphärischen Druck von 1031 hPa vorweisen. Hinzu kommt eine Luftfeuchtigkeitsrate von 64%, was einen angenehm frischen Tag verspricht. Der Wind weht aus der Richtung 90º mit einer Geschwindigkeit von 2.29m/s und Böen von bis zu 2.46m/s. Mit einer Wolkendecke von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von ebenfalls 0%, steht Ihr Tag unter dem klaren, blauen Himmel von Cala Rajada nichts im Wege!