Für den letzten Tag des Jahres ist in Palma ein Wetterwechsel in Sicht. Der 31. Dezember 2024 wird mit leichtem Regen begleitet, sodass die Stadt unter der Wolkendecke mit einer Wahrscheinlichkeit von 47% feucht fröhlich ins neue Jahr rutschen wird. Durch diese Bedingungen ist die Luftfeuchtigkeit relativ hoch und beträgt 66%.

Bleiben Sie kuschelig: Die Temperaturen auf einen Blick

Trotz des bewölkten Himmels bleiben die Temperaturen mild. Der Tag beginnt mit morgendlichen 8.9° C und erreicht am Tag ein Maximum von beeindruckenden 14.2° C. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf etwa 11.9° C und in der Nacht auf durchschnittlich 10.43° C. Die maximale und minimale Temperatur für den Tag wird zwischen 8.83° C und 15.54° C variieren.

Gefühlte Temperaturen: Wie es wirklich draußen ist

Das Thermometer mag uns zwar bestimmte Zahlen anzeigen, aber wie sich das Wetter wirklich anfühlt, kann eine ganz andere Geschichte erzählen. Am Morgen werden wir bei einer gefühlten Temperatur von ungefähr 7.4° C aufwachen. Im Laufe des Tages wird die gefühlte Temperatur auf etwa 13.4° C ansteigen und am Nachmittag wieder auf durchschnittlich 11.26° C absinken. Damit Sie gut in die Nacht starten können, wird die gefühlte Temperatur dann bei 9.83° C liegen.

Mit Blick in den Himmel: Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck für den Silvestertag beträgt solide 1030 hPa, was sich auf die allgemeinen Wetterbedingungen auswirkt. Der Wind wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3.96 m/s aus einer Richtung von 46° wehen. Bereiten Sie sich auf Windböen vor, die mit Geschwindigkeiten von bis zu 6.61 m/s erwartet werden können. Trotz des leichten Regens macht die Wolkendecke mit 100% den Himmel komplett bedeckt.