Selten bietet das Wetter auf Mallorca zum Jahresende einen so vollständig bewölkten Himmel wie am heutigen 31. Dezember 2024. Die charmante Stadt Sóller erwartet ein Tag, an dem die Wolken dominiert und die Stimmung des Winters intensiviert. Eine detaillierte Durchschnittstemperatur liegt zwischen einer minimalen 8,17°C und maximalen 14,52°C, gibt uns einen auffälligen Kontrast.

Verlauf der Temperaturen Der Wintertag in Sóller beginnt mit erfrischenden 8,17°C am Morgen. Sie bewegt sich auf 13,42°C zu, um die Tageshöhe bei Tageslicht zu erreichen. Am Nachmittag fällt die Temperatur leicht auf 11,08°C und stabilisiert sich in der Nacht bei angenehmen 10,17°C. Trotz des wolkenbedeckten Himmels, zeigt sich die Temperatur gemäßigt und behaglich. Das thermische Gefühl Das thermische Gefühl fügt eine bemerkenswerte Dimension zur Wettererfahrung hinzu. Mit morgendlichen Werten von 7,55°C ergibt sich ein leicht kühleres Gefühl als die tatsächliche Temperatur. Die tagsüber mit 12,49°C, nachmittags mit 10,46°C und nachts mit 9,54°C. Diese Werte zeigen das dynamische Verhalten unserer Wahrnehmung der Temperatur, was beeinflusst wird von anderen Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Für die Wetterbegeisterten, die Detailscharfsinn lieben, registriert Sóller einen atmosphärischen Druck von 1030 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 64%. Der Wind geht indes mit einer Geschwindigkeit von 2,43m/s in 79º-Richtung, mit Böen von 3m/s. Trotz der 100%igen Wolkendecke bleibt die Regenwahrscheinlichkeit mit 12 Prozent relativ gering. So geht das Jahr 2024 in Sóller mit vollständigem Wolkenhimmel und behaglichen Temperaturen zu Ende. Ein passender Abschluss, der das gemäßigte Klima Mallorcas trotz Winterzeit wiederspiegelt.