Am letzten Tag des Jahres 2024 erwartet die Bewohner und Besucher von Alcúdia auf Mallorca ein Wetter, das trotz der Jahreszeit recht mild zu sein scheint. Mit einer Wolkendecke, die fast vollständig den Himmel bedeckt, verspricht der 31. Dezember, ein Ort des gemütlichen Innenvergnügens zu sein, frei von nassen Überraschungen, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0.

Temperaturen: keiner soll frieren

Die erwarteten Temperaturen für den 31. Dezember reichen von einer minimalen nächtlichen Temperatur von 10.61°C bis zu einem angenehmen Maximum von 14.17°C während des Tages. Am Morgen werden etwa 10.74°C erwartet. Im Laufe des Tages wird die Temperatur auf bis zu 14°C ansteigen. Am späten Nachmittag sinken die Temperaturen wieder auf ungefähr 13.35°C und in der Nacht auf rund 12.67°C.

Gefühlte Temperaturen: das subjektive Wärmeempfinden

Wie wir alle wissen, können "gefühlte" Temperaturen aufgrund von Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit von den tatsächlichen Temperaturen abweichen. Am Morgen wird das thermische Gefühl bei etwa 9.8°C liegen. Tagsüber wird das thermische Gefühl auf etwa 13.36°C steigen, nachmittags auf 12.75°C sinken und in der Nacht auf 12.16°C fallen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: die unsichtbaren Spieler

Was die anderen meteorologischen Variablen betrifft, so wird der atmosphärische Druck bei etwa 1030 hPa und der Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit bei etwa 73% liegen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3.71m/s aus Richtung 60º wehen und es werden Böen von bis zu 4.38m/s erwartet - genug, um das Laub zu bewegen, aber nicht genug, um ernsthafte Unannehmlichkeiten zu verursachen.