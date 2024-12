An diesem letzten Tag des Jahres, dem 31. Dezember 2024, begrüßt uns Cala Millor auf Mallorca mit einem leichten Regen. Trotz des grauen Wetters bietet diese beliebte Urlaubsregion ihren Charme nicht ein. Ein etwas kühlerer Tag erwartet uns, doch erfreulicherweise bleiben die Temperaturen im zweistelligen Bereich.

Temperaturpanorama

Die Prognosen zeigen eine minimale Temperatur von 10,97°C auf, die in den frühen Morgenstunden registriert wird. Im Verlauf des Tages erwärmt sich die Atmosphäre ein wenig: Wir können mit einer maximalen Temperatur von 14,12°C rechnen. Am Morgen werden 11,14°C erwartet, während die Temperatur am Tag 13,94°C erreicht. Für den Nachmittag ist eine leichte Abkühlung auf 12,94°C vorhergesagt und in der Nacht beträgt die Temperatur weiterhin mildere 12,99°C.

Das "thermische Gefühl" - Der wahrgenommene Temperaturunterschied

Zusätzlich zu den gemessenen Temperaturen möchten wir auch das "thermische Gefühl" betrachten. Dieses ist etwas niedriger als die tatsächlichen Temperaturen: Morgens fühlt es sich wie 10,27°C an, tagsüber wie 13,24°C, am Nachmittag wie 12,27°C und in der Nacht wie 12,38°C. Trotz des kleinen Unterschieds ist es auch hier spürbar, dass es sich um einen kühleren Tag handelt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1030 hPa und zeigt damit stabile Wetterverhältnisse an. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 71% recht hoch, was nicht überraschend ist angesichts der regnerischen Bedingungen. Der Wind weht mit 4,87m/s aus Richtung 71º und könnte in Böen bis zu 5,91m/s erreichen. Zusammengefasst: Ein etwas kühlerer und regnerischer Tag erwartet uns in Cala Millor zum Jahreswechsel. Doch auch bei diesem Wetter hat Mallorca seinen Reiz. Uns bleibt nur übrig, uns warm anzuziehen und das Jahresende bei einem heißen Getränk zu genießen.