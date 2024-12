Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserer jüngsten Wetterprognose für den charmanten Hafenort Port d'Andratx am 31. Dezember 2024. Die Wetterbedingungen präsentieren sich wie folgt: Erwarten Sie einen Tag, an dem kleine Regenschauer das idyllische Küstenbild malerisch abrunden werden. Trotz solcher Kapriolen beginnen wir das neue Jahr in freudiger Erwartung.

Temperaturen quer durch den Tag

Wie sich die Temperaturen am letzten Tag des Jahres präsentieren, möchten wir Ihnen im nun folgenden Detail schildern. Der Morgen begrüßt uns mit ausgeglichenen 12 Grad Celsius. Dieser Wert steigt stetig unter den wolkenschweren Himmeln bis wir am Tag eine angenehme Temperatur von etwa 14,06 Grad Celsius und am Nachmittag sogar eine Höchsttemperatur von 14,51 Grad Celsius erreichen. Begleiten Sie uns durch den Tag, bis wir schließlich in der Nacht auf ein erfrischendes Temperaturlevel von 13,12 Grad Celsius kommen.

Gefühlte Temperaturen - Wie wird sich das Wetter anfühlen?

Wir möchten, dass Sie nicht nur bestens informiert sind, sondern auch optimal vorbereitet. Daher betrachten wir auch das thermische Empfinden. Der Morgen beginnt etwas frischer mit 11,11 Grad Celsius gefühlter Temperatur. Tagsüber können wir einen leichten Anstieg auf 13,24 Grad Celsius fühlen. Am Nachmittag wird die gefühlte Temperatur auf etwa 13,79 Grad Celsius steigen und in der Nacht können wir uns auf ein gefühltes Temperaturlevel von 12,5 Grad Celsius einstellen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - die unausgesprochenen Faktoren des Wetters

Betrachten wir die restlichen Wetterbedingungen des Tages. Der atmosphärische Druck befindet sich bei soliden 1030 hPa. Die Luftfeuchtigkeit präsentiert sich mit einem Prozentsatz von 66, was für ein angenehmes Klima sorgt. Der Wind trägt seinen Teil zur Wettergestaltung bei – er bläst mit 3,8 m/s aus 65 Grad und hat Böen von bis zu 4,66 m/s im Gepäck. Mit 100% Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 39% steht uns ein Tag bevor, der sich als eine facettenreiche Mischung aus Sonne, Wolken und leichtem Regen präsentieren wird. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen unvergesslichen letzten Tag des Jahres in Port d'Andratx.