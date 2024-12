Die letzte Wettervorhersage für 2024 bringt der malerischen Gemeinde Santanyí auf Mallorca leichten Regen und eher mildes Wetter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen einem morgendlichen Tief von 10.85ºC und einem Tageshöchstwert von 14.73ºC.

Temperaturen im Detail

Beginnen wir mit dem Start in den Tag: Am Morgen zeigt das Thermometer bei uns in Santanyí knapp über kühl anmutenden 10.85ºC. Der Tag entwickelt sich dann weiter Richtung 14.73ºC, weswegen wir empfehlen, das Haus nicht ohne eine leichte Jacke zu verlassen. Am Nachmittag kühlt es sich auf 12.75ºC ab, und in der Nacht erwarten wir immerhin noch angenehme 12.5ºC - perfekt, um den Silvesterabend draußen zu verbringen.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie wir alle wissen, ist die gefühlte Temperatur oft aussagekräftiger als die tatsächlichen Zahlen auf dem Thermometer. In der Früh fühlt es sich also eher nach kalten 10.05ºC an, hingegen am Tag etwas wärmer mit 14.06ºC. Nachmittags und nachts liegen die gefühlten Temperaturen bei 12.17ºC und 11.95ºC. Wir empfehlen daher, sich warm und wetterfest zu kleiden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt stabile 1030 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 69% liegt. Dies könnte dazu führen, dass der leichte Regenfall, den wir erwarten, etwas feuchter erscheinen kann als er tatsächlich ist. Was den Wind betrifft, so wird er aus Nordost mit einer Geschwindigkeit von 5.4m/s wehen, mit Böen von bis zu 6.55m/s. Stellen Sie sicher, dass alle Dekorationen und Gartenmöbel gesichert sind!

Silvester in Santanyí verspricht, trotz des Wetters, ein gemütlicher Abschluss des Jahres 2024 zu sein. Egal ob drinnen mit einer heißen Tasse Tee, oder draußen unter dem Regenschirm - es ist die perfekte Gelegenheit, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und in freudiger Erwartung auf das neue Jahr zu blicken.