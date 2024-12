Für den letzten Tag des Jahres 2024 kündigt die aktuelle Prognose eher gemäßigte Temperaturen in Santa Ponsa auf der spanischen Insel Mallorca an. Neben leichtem Regen verspricht der Tag für alle Bewohner und Besucher trotz der winterlichen Bedingungen eine vergleichsquite milde Witterung.

Temperaturen: Ausgewogen zwischen 10,33ºC und 15,41ºC

Die minimale Temperatur für den Jahresabschluss in Santa Ponsa wird sich in den frühen Morgenstunden auf 10,33ºC belaufen. Im Laufe des Tages erwarten wir eine graduelle Erwärmung mit einem Maximum von 15,41ºC, bevor die Temperaturen in den späten Stunden wieder auf 11,53ºC abkühlen.

Gefühlte Temperaturen: Leicht kühler als der tatsächliche Temperaturwert

Gefühlt wird der Tag in Santa Ponsa etwas kühler sein. Insbesondere am Morgen wird das Thermometer 9,48ºC anzeigen, während der Höhepunkt des Tages ein gefühltes Maximum von 13,39ºC liefert. Auch am Nachmittag und in der Nacht sind die gefühlten Temperaturen mit 12,67ºC bzw. 10,93ºC etwas niedriger als die tatsächlichen Temperaturen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Normales Winterwetter

Die Wetterbedingungen werden ergänzt durch einen atmosphärischen Druck von 1030 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 69%. Der Wind wird mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 4,52 m/s aus Richtung 52º wehen, wobei Böen von bis zu 5,51 m/s möglich sind. Eine Wolkendecke von 100% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 61% runden das Bild für diesen winterlichen Tag in Santa Ponsa ab.

Obwohl das Wetter auf der kühl-seitigen Skala steht, ist es doch kaum eine Überraschung für den Winter auf Mallorca. Mit einem seichten Regen und Wind, lässt das Wetter genug Spielraum, um den Jahresabschluss im Freien zu genießen.