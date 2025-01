Der zweite Tag des neuen Jahres in Palma ist eine Wohltat für sonnenverwöhnte Gemüter. Klare Himmel und ein thermostatisches Ambiente, das von mild-zugänglichen Temperaturen dominiert wird, kennzeichnen den meteorologischen Auftakt des Tages. Geringfügige Schwankungen der Tageszeiten machen den Tag ideal für alle Aktivitäten im Freien, bekräftigt durch das völlige Fehlen von Regenrisiko.

Ein blick auf die Temperaturen

Der heutige Tagesverlauf zeichnet ein Temperaturportfolio mit einem absolut minimalen Temperaturaufschlag von 9,77ºC und einem Höchstwert von 15,49ºC. Der Morgen empfängt uns mit einem angenehmen 9.95ºC, welches auf ein Tageshoch von 14,93ºC ansteigt. Der Nachmittag bringt eine leichte Abkühlung auf 12,02ºC, wohingegen der Abend die Temperaturen auf 10,45ºC abfallen lässt.

Gefühlte Temperaturen

Wenn wir die subjektive, vom Menschen wahrgenommen Temperatur betrachten, spricht unsere Haut eher von einem weniger starken Unterschied. Morgenstunden vermitteln das Gefühl von 9,32ºC, während es tagsüber auf 14,15ºC ansteigt. Am Nachmittag kehren wir zu einem gefühlten Temperaturwert von 11,44ºC zurück und in der Nacht fühlt es sich wie moderate 9,74ºC an.

Atmosphärische Bedingungen

Das meteorologische Gemälde wird durch einen stabilen atmosphärischen Druck von 1026 hPa und eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 64% abgerundet. Der Wind weht mit einer moderaten Geschwindigkeit von 2,5 m/s aus Richtung 276º, wobei Böen bis zu 2,93 m/s erreichen können. Abschliessend weist der Tag eine Wolkendecke von 0% auf, was bedeutet, dass uns der Blick auf den strahlend blauen Himmel nicht verwehrt bleiben wird.