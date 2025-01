Guten Tag, liebe Sóller-Bewohner und -Besucher! Beginnen Sie den zweiten Tag des Jahres 2025 mit einem sonnigen Lächeln, denn das Wetter bietet heute einen klaren Himmel. Bei Temperaturen zwischen 9,26ºC und 14,98ºC können wir einen angenehmen Wintertag auf unserer schönen Insel Mallorca genießen. Egal ob Sie die eindrucksvollen Berglandschaften erkunden oder einfach nur ein gemütlicher Stadtbummel durch die engen Gassen von Sóller auf dem Plan steht, das Wetter spielt heute definitiv mit.

Die Temperaturen im Detail

Wer sich morgens früh auf den Weg macht, kann sich auf moderate 9,42ºC einstellen. Mit dem Fortschreiten des Tages klettert das Thermometer auf angenehme 14,68ºC, bevor es am Nachmittag auf 10,45ºC absinkt. Für alle, die die sternenklare Nacht unter dem mallorquinischen Himmel genießen möchten, wird es empfohlen sich warm zu halten, da die Temperatur in der Nacht auf 9,74ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen im Tagesverlauf schwanken, sollten Sie sich darauf einstellen, dass die gefühlten Temperaturen etwas abweichen könnten. Morgens können Sie mit gefühlten 9,42ºC rechnen, während das Thermometer am Tag auf 13,95ºC steigt. Am Nachmittag fühlen sich die 9,9ºC eher frisch an, und in der Nacht können die 8,86ºC durchaus kühl wirken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Interessant für alle Wetterbeobachter sind die weiteren meteorologischen Daten: Der Atmosphärendruck liegt heute bei stabilen 1026 hPa. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 67% ist die Luft weder besonders trocken noch feucht. Der Wind weht mit leichten 2,38 m/s in Richtung 305º, wobei in Böen Geschwindigkeiten von bis zu 2,66 m/s erreicht werden können. Die Wolkendecke bleibt bei 0% und auch die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, was einen sonnigen Tag garantiert.