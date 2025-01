Spricht man über das Wetter auf Mallorca, so wird oft ein Bild von strahlendem Sonnenschein und perfekten Temperaturen gezeichnet. Genau dieses Bild bietet die Wetterprognose für den 2. Januar 2025 in Alcúdia. Mit klarem Himmel, angenehmen Temperaturen und einer geringen Windgeschwindigkeit können sich die Bewohner und Gäste auf einen wunderschönen Tag freuen.

Temperaturprognose: Von frischen Morgen- bis zu angenehmen Tagestemperaturen

In den frühen Morgenstunden erwarten uns mit 11.81ºC noch recht frische Temperaturen. Doch keine Bange, das Thermometer klettert im Tagesverlauf auf angenehme 14.75ºC hoch. Auch der Nachmittag zeigt sich mit 13.01ºC sehr mild, während die Nacht mit einer Temperatur von minimal 11.56ºC einlädt die heimelig-warme Atmosphäre der lokalen Restaurants und Tavernen zu genießen. Der Höchstwert für den Tag erreicht seine Spitze bei 15.61ºC.

Gefühlte Temperaturen: Wärmer als auf dem Thermometer

Ein bedeutender Faktor für das Wohlbefinden ist natürlich die gefühlte Temperatur. Morgens wird diese bei 11.21ºC liegen, wir können also von einem milden Start in den Tag ausgehen. Tagsüber fühlen sich die 14.75ºC wie angenehm warme 13.98ºC an. Auch der Nachmittag und die Nacht versprechen mit 12.43ºC und 10.81ºC ein Wohlfühlklima.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Beste Bedingungen für einen Spaziergang

Und wie steht es um die übrigen Wetterbedingungen? Mit einem atmosphärischen Druck von 1026 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 65% sind ideale Bedingungen gegeben. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.11m/s aus Richtung 329º und wird in Böen bis zu 3.18m/s erreichen. Bei einer Wolkendecke von 0% gibt es zudem perfekte Voraussetzungen, um die mallorquinische Sonne in vollen Zügen zu genießen.

Unsere Prognose für den 2. Januar 2025 verspricht also einen Tag voller strahlenden Sonnenscheins und angenehmer Temperaturen. Ein typischer Winter in Alcúdia! Unsere Empfehlung: genießen Sie diesen herrlichen Tag im Freien und lassen Sie sich von der Schönheit Alcúdias verzaubern.