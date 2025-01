Beginnen wir das neue Jahr mit hervorragenden Nachrichten aus Port d'Andratx. Der Himmel ist klar und die Temperaturen sind mild - ein perfekter Tag, um die wunderschöne Umgebung von Mallorca zu genießen. Obwohl es Winter ist, verspricht das Wetter, sehr freundlich zu sein.

Temperaturdetails

Unsere heutigen Minima- und Maxima-Temperaturen werden sehr nah beieinander liegen. Beginnen werden wir den Tag bei einer angenehm kühlen Temperatur von 13,51ºC am Morgen. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf 14,65ºC an. Am Nachmittag halten sich die Temperaturen bei milde 13,64ºC und am Abend liegt sie bei etwa 13,93ºC. Wir müssen uns also auf keine großen Überraschungen einstellen. Die niedrigste Temperatur liegt heute bei 13,38ºC und der Höchstwert bei 14,79ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur, die oft ohne genaue Erklärung von der tatsächlichen Temperatur abweicht, bleibt heute sehr nahe an den tatsächlichen Werten. Morgens wird es sich wie 12,9ºC anfühlen, steigend auf 14,1ºC im Laufe des Tages. Am Nachmittag fühlt es sich mehr wie 13,04ºC an und nachts knapp über 13,28ºC. Also erwarten Sie, dass sich das Wetter so anfühlt, wie es sein sollte.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Für die Data-Liebhaber unter uns bleiben der Luftdruck konstant bei 1027 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 74%. Vielleicht bemerken Sie den Wind mit einer Geschwindigkeit von 3,93 m/s, der aus Richtung 324º weht. Es ist möglich, dass Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 4,21 m/s auftreten. Keine Wolken sind am Himmel zu sehen, und auch die Regenwahrscheinlichkeit beträgt heute glücklicherweise 0%.